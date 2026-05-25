Silvia Severino, psicóloga: "Si quieres conocer la personalidad de alguien deja de escuchar lo que dice, fíjate en su risa"

Siempre se ha dicho que "la cara es el espejo del alma", haciendo referencia a que una sonrisa, las expresiones y la mirada de alguien es capaz de comunicar mucho más y mejor que unas simples palabras.

Sin embargo, en lo que a detectar la personalidad de alguien se refiere, la psicóloga y divulgadora en redes sociales Silvia Severino (@silviaseverinopsico) va más allá.

"Si quieres conocer la personalidad de alguien deja de escuchar todo lo que dice, mira de qué se ríe", afirma la especialista.

Según explica, "la risa es un instinto, muestra lo que normaliza".

En otras palabras, la profesional sostiene que el humor de una persona puede revelar, casi sin querer, cuáles son sus valores y su forma de ver el mundo.

No es lo mismo reírse fuera de lugar ante una broma de mal gusto, algo que ya dice mucho sobre quien la hace o la celebra, que compartir una risa natural en el contexto de una conversación amistosa.

También es importante diferenciar cuándo la risa nace de ridiculizar a otra persona del grupo y cuándo, por el contrario, surge de una broma sana entre amigos.

Aunque ambas situaciones puedan parecer similares a simple vista, la intención que hay detrás revela muchos indicios sobre la personalidad del individuo.

La psicóloga también señala otro detalle importante para 'calar' a alguien y detectar sus niveles de ego: "escuchar de qué presume, la gente alardea de lo que tiene miedo a perder", sostiene la profesional.

Según esta idea, muchas veces las personas no hablan constantemente de aquello que tienen por casualidad, sino de aquello que necesitan reafirmar. El reconocimiento, el dinero, el físico o el estatus pueden convertirse, en algunos casos, en una especie de escudo emocional que revela inseguridades más profundas de lo que aparenta.

Además, añade otra reflexión que invita a mirar más allá de las apariencias: "observa de qué se queja, eso es lo que cree que merece, lo que cree que la vida le debe".

Una frase que pone el foco en cómo las frustraciones y las quejas recurrentes también pueden decir mucho sobre las expectativas, prioridades y la forma en la que cada persona interpreta su realidad.

Para Silvia Severino, las claves para conocer de verdad a alguien no suelen encontrarse en los discursos preparados ni en las palabras cuidadosamente elegidas, sino en los pequeños gestos cotidianos que surgen de manera natural.

"No te obsesiones con las palabras, obsérvalos cuando nadie los está mirando", sentencia la profesional.