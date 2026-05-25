Se esperan colas kilométricas en Lidl para comprar la barbacoa más versátil y barata: cuesta 29,99 euros

El verano, como suele decirse, está a la vuelta de la esquina.

Y con él llegan las barbacoas, los días de piscina, la ropa de baño y los mensajes en el grupo de amigos para organizar cualquier plan improvisado.

Para disfrutarlo como toca, contar con el equipo adecuado marca la diferencia.

Sin necesidad de hacer un gran desembolso, existen opciones como la barbacoa GRILLMEISTER de Lidl, una aliada perfecta para preparar todo tipo de brasas este verano.

Características

La nueva barbacoa de carbón de Lidl apunta a convertirse en uno de los productos estrella

Por tan solo 29,99 euros, la cadena alemana pone a la venta un modelo compacto, ligero y fácil de mover gracias a sus dos ruedas para jardín, pensado para quienes quieren montar una parrillada sin complicaciones ni grandes gastos.

El grill cuenta con una superficie de cocción de casi 50 centímetros de ancho y una parrilla cromada regulable en cinco alturas, un detalle poco habitual en barbacoas de este precio.

Además, incorpora asas extraíbles y un paravientos integrado para controlar mejor las brasas al aire libre. Un complemento fundamental en ciudades como Zaragoza, donde el viento acompaña prácticamente los 365 días del año.

Otro de sus puntos fuertes está en la comodidad. Incluye una mesa lateral y un estante inferior de madera para apoyar utensilios, platos o carbón, además de un asa de transporte que facilita moverla de un rincón a otro del jardín o la terraza sin esfuerzo.

Con apenas 6 kilos de peso y una estructura de acero lacado, la barbacoa puede transportarse por un individuo con facilidad.

Asimismo, el brasero esmaltado y robusto permite soportar hasta un kilo de carbón, suficiente para improvisar comidas familiares o reuniones con amigos puntuales.

Barbacoa de Lidl por 29,99 euros.jpg Lidl

Opiniones

En la era digital, las reseñas se han convertido en algo casi tan importante como el tradicional boca a boca.

Antes de comprar, cada vez más personas consultan las opiniones de otros usuarios para asegurarse de que están haciendo una buena elección.

En ese contexto, la barbacoa Grillmeister se ha consolidado como una de las opciones mejor valoradas de la marca.

Cuenta con un 91% de clientes que la recomiendan y acumula aproximadamente 50 reseñas, en su gran mayoría positivas, donde muchos destacan especialmente su excelente relación calidad-precio.

En definitiva, dadas las prestaciones, diseño, precio y aceptación, esta barbacoa de Lidl tiene todos los ingredientes para agotarse en tiempo récord de los estantes.