Los investigadores coinciden: comer hasta 30 gramos de pistachos al día ayuda a reducir la ansiedad y el estrés

El 59% de los españoles asegura sufrir problemas de estrés, mientras que un 48% cree padecer algún grado de depresión y un 23% afirma tener problemas de ansiedad. Así lo reflejan los datos del estudio internacional sobre Salud Mental realizado por el Grupo AXA.

La situación preocupa especialmente entre los más jóvenes. De hecho, el grupo de entre 18 y 24 años es el más afectado: hasta un 70% reconoce sufrir estrés y un 9% ansiedad.

Ante este escenario, cada vez más investigaciones ponen el foco en la alimentación como una posible aliada para mejorar el bienestar emocional y mental.

En concreto, algunos estudios sugieren que el consumo moderado de pistachos, unos 30 gramos al día, podría ayudar a reducir los niveles de estrés y ansiedad. La clave estaría en su aporte de magnesio, antioxidantes y grasas saludables, nutrientes relacionados con el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Uno de los trabajos más recientes es un estudio de American Pistachio Growers, realizado en 2025, que apunta directamente a los beneficios de este fruto seco en el estado de ánimo de los jóvenes.

El ensayo consistió en consumir unos 28 gramos diarios de pistachos durante 28 días. Tras ese periodo, los participantes reportaron mejoras en aspectos como la ansiedad, la ira, la tristeza, la depresión, la atención, las funciones ejecutivas y la toma de decisiones.

Los investigadores atribuyen estos efectos a la elevada concentración de antioxidantes, vitaminas del grupo B, magnesio y triptófano presentes en los pistachos. Estos nutrientes ayudan a combatir la inflamación cerebral y favorecen la producción de serotonina, conocida como la hormona del bienestar.

Además, los pistachos son una fuente excelente de arginina, un compuesto que mejora la circulación sanguínea y posee efectos antiinflamatorios. Según los expertos, la inflamación también puede influir negativamente en el estado de ánimo y estar relacionada con sentimientos de tristeza y depresión.

Los profesionales coinciden

Otro estudio, elaborado por la Universidad Estatal de Pensilvania y publicado en la revista Hypertension, demostró que consumir una ración diaria de pistachos ayuda a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés agudo.

La cantidad recomendada ronda los 49 pistachos al día, lo que equivale aproximadamente a entre 28 y 30 gramos.

Además, numerosos portales especializados en nutrición, como Pistamed, también destacan los beneficios de este fruto seco para la salud mental.

"Es una excelente fuente de nutrientes clave que pueden mejorar nuestro estado de ánimo y reducir los síntomas de la ansiedad y la depresión", señalan en su web.

En definitiva, los pistachos pueden formar parte de una dieta equilibrada y aportar nutrientes beneficiosos para el cerebro, el corazón y el bienestar emocional. Sin embargo, eso no significa que por sí solos puedan curar trastornos de salud mental de manera clínica.

En los casos más graves, siempre es recomendable acudir a un profesional especializado.