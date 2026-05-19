Abre una nueva tienda en este popular Centro Comercial de Zaragoza: llega con regalos y descuentos

El grupo Encuentro Modas abrirá el próximo 21 de mayo una nueva tienda de la firma Encuentro en el Centro Comercial GranCasa de Zaragoza, dentro de su plan de expansión en el norte de España.

La compañía, que superó los 109 millones de euros de facturación en 2025, continúa así su crecimiento en la Península con nuevas aperturas en ciudades estratégicas como Valladolid, Zaragoza y Logroño.

La nueva tienda estará ubicada en la planta 1 del centro comercial, frente a uno de los principales accesos verticales y junto a Primark, en una de las zonas de mayor tránsito de GranCasa.

El establecimiento contará además con una amplia superficie comercial, concebida desde una propuesta más cálida, cuidada y actual.

El espacio incorpora materiales naturales y honestos como el microcemento, la cerámica o las texturas minerales, junto a una iluminación indirecta y una arquitectura más limpia y sensorial, pensada para poner el foco en la colección y mejorar la experiencia de compra.

Fundada en Canarias, Encuentro cuenta actualmente con más de 130 tiendas en España y se ha consolidado como una de las marcas de referencia en moda femenina accesible.

Su propuesta se basa en colecciones versátiles y funcionales, pensadas para el día a día, que combinan diseño, comodidad y precio, con un enfoque inclusivo que abarca tallas de la 38 a la 48.

Fiesta de apertura

Durante la jornada de apertura del día 21, Encuentro llevará a cabo distintas activaciones especiales en tienda dirigidas a sus clientas y visitantes, con el objetivo de convertir la llegada de la marca a Zaragoza en una experiencia de descubrimiento y celebración.

Por un lado, la firma organizará un juego abierto a todo el público, independientemente de si realiza compra o no, en el que las asistentes podrán participar extrayendo bolas con mensajes positivos y premios sorpresa.

Entre los regalos disponibles habrá tarjetas regalo de 20 euros, descuentos del 15% y accesorios para el móvil.

Además, la marca ofrecerá obsequios por compras mínimas: las clientas que realicen compras superiores a 15 euros podrán escoger entre un llavero o unos coleteros, mientras que aquellas que superen los 25 euros recibirán un clutch de regalo.

Con esta apertura, Encuentro refuerza su posicionamiento en el mercado nacional y consolida su apuesta por una moda femenina accesible, cercana y adaptada a las necesidades reales de sus clientas.