Entró en vigor: es ilegal trabajar sin 12 horas de descanso entre jornadas según el Estatuto de los Trabajadores

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El derecho al descanso no es una recomendación ni una concesión de las empresas: está recogido de forma explícita en el Estatuto de los Trabajadores.

Aunque después cada convenio colectivo puede ampliar o concretar estas condiciones, la norma general fija unos mínimos obligatorios destinados a proteger la salud física y mental de los empleados.

La legislación establece que entre el final de una jornada laboral y el inicio de la siguiente deben transcurrir, al menos, 12 horas.

Es decir, si un trabajador termina su jornada a las diez de la noche, no debería reincorporarse antes de las diez de la mañana del día siguiente.

El estatuto establece los derechos de los trabajadores en diferentes materias: horario, sueldo, horas extra, vacaciones... El descanso de las 12 horas entre jornadas aparece en el artículo 34.

Descansos obligatorios

Además del descanso mínimo entre jornadas, el Estatuto contempla otros periodos de descanso obligatorios.

Uno de ellos es la pausa durante la jornada laboral. Cuando una jornada continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de quince minutos.

Este tiempo solo se considera trabajo efectivo si así lo recoge el convenio colectivo o el contrato laboral.

En el caso de los menores de 18 años, la protección es mayor: disponen de una pausa mínima de treinta minutos cuando la jornada excede de cuatro horas y media.

La normativa también regula el descanso semanal. Como norma general, los trabajadores tienen derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de día y medio a la semana, que habitualmente comprende la tarde del sábado (o la mañana del lunes) y el domingo completo.

Además, este descanso puede acumularse por periodos de hasta catorce días. Para los menores de edad, el descanso semanal mínimo asciende a dos días ininterrumpidos.

Horas extra no pagadas

A pesar de estas garantías legales, los sindicatos denuncian que muchos trabajadores continúan viendo vulnerados sus derechos básicos. Según datos de Comisiones Obreras, cada semana se realizan alrededor de 2,5 millones de horas extraordinarias sin compensación.

En total, unos 945.000 asalariados efectúan horas adicionales cada semana y, de ellos, cerca de 441.000 no reciben ni remuneración económica ni descanso equivalente.

Una situación que, según el sindicato, evidencia el incumplimiento reiterado de los tiempos de descanso establecidos por la ley.

Los artículos 34 y 37 del Estatuto de los Trabajadores recogen de forma detallada los derechos relacionados con la jornada laboral, los descansos y la conciliación. Conocer estas normas resulta fundamental para que los empleados puedan exigir su cumplimiento y detectar posibles abusos laborales.

El derecho a desconectar

La legislación española no solo protege el descanso físico, sino también la desconexión digital.

El Estatuto reconoce expresamente el derecho de los trabajadores a la intimidad en el uso de dispositivos digitales facilitados por la empresa y a desconectar fuera de su horario laboral.

Esto implica que durante los periodos de descanso, ya sean las doce horas entre jornadas, los fines de semana o las vacaciones, el trabajador no está obligado a responder llamadas, correos electrónicos ni mensajes relacionados con el trabajo.

En un contexto marcado por la hiperconectividad y el teletrabajo, descansar no consiste únicamente en abandonar el puesto de trabajo. Ya solo recibir notificaciones laborales a cualquier hora dificulta la desconexión mental y puede afectar al bienestar emocional.

Aunque el trabajador no responda de inmediato, el simple hecho de recibir mensajes o llamadas del jefe fuera de horario, altera el tiempo de descanso y dificulta la paz mental'.

Por ello, la desconexión digital se ha convertido en una herramienta clave para proteger la salud mental y garantizar un equilibrio real entre vida personal y laboral.