Continúa la inestabilidad: la alerta amarilla se extiende a todo Aragón y se esperan tormentas con granizo

La inestabilidad atmosférica vivida este sábado en diferentes puntos de Aragón, que dejó trombas de agua de consideración en diferentes localidades de las provincias de Zaragoza y Huesca, principalmente, se extiende este domingo a toda la Comunidad.

Se ha activado el aviso amarillo desde este mediodía y hasta la medianoche por lluvias que pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y que podrían ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cielo está muy nuboso y se van a producir chubascos que pueden ir acompañados de tormenta, con la probabilidad de que sean localmente fuertes.

⚠️ Actualización de avisos meteorológicos:



🟡⛈️ Se amplia aviso nivel amarillo por lluvias y tormentas en provincias de Zaragoza y Teruel entre las 12:00h y las 23:59h y en provincia de Huesca entre las 14.00h y las 23:59h para hoy día 3. pic.twitter.com/UtXwk4eVBD — 112 Aragón (@112Aragon) May 3, 2026

La mañana ha comenzado con lluvia en las zonas sur y este de la provincia de Teruel, también en parte de la provincia de Huesca --Sariñena y Barbastro, en la Comunidad de Calatayud y en la propia capital Zaragoza, donde el cielo luce oscuro desde primera hora.

Las precipitaciones de mayor intensidad se esperan cerca del mediodía y pueden descargar con fuerza según la previsión de algunos radares en zonas de la provincia de Zaragoza como Épila, donde este sábado una tormenta ya puso en apuros a sus vecinos, Calatorao, La Almunia, La Muela, el eje de localidades del río Huerva, además de Zuera y Gurrea de Gállego (Huesca) y, sobre las 14.00 horas, el casco urbano de Zaragoza, así como sus barrios rurales y localidades próximas.