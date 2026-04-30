Ya ha entrado en vigor: la ayuda de hasta 20.000 euros para reformar o rehabilitar tu vivienda en 2026

Las ayudas públicas para la rehabilitación de viviendas se han convertido en una de las principales herramientas del Gobierno para modernizar el parque inmobiliario en España.

Enmarcadas dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y financiadas con fondos europeos, estas subvenciones buscan mejorar la calidad de los edificios, reducir el consumo energético y, en definitiva, hacer las viviendas más confortables y sostenibles.

Aunque a menudo se habla de ellas como ayudas para “rehabilitar viviendas”, lo cierto es que su enfoque principal está en la eficiencia energética.

Es decir, se conceden sobre todo cuando las obras permiten reducir el consumo de energía del edificio: por ejemplo, mediante el aislamiento de fachadas, la sustitución de ventanas o la mejora de los sistemas de calefacción.

No obstante, estas actuaciones pueden ir acompañadas de otras mejoras, como la accesibilidad: instalación de ascensores o eliminación de barreras arquitectónicas; o trabajos de conservación, siempre que el proyecto incluya una mejora energética significativa.

Esta ayuda que comentamos es del Gobierno de Aragón, el plazo para solicitarlo expira el 30 de junio, y su nombre completo es: 'Ayuda adicional para la rehabilitación de viviendas por situaciones de vulnerabilidad económica'

Ayuda para rehabilitar la vivienda

El acceso a estas ayudas no es individual en la mayoría de los casos. En edificios de viviendas, el proceso comienza con la comunidad de propietarios, que es quien debe solicitar la subvención principal, conocida como Programa 3.

Esto se debe a que las actuaciones suelen afectar a elementos comunes del edificio, como la fachada, la cubierta o las instalaciones generales. Por tanto, no es habitual que un vecino pueda pedir la ayuda por su cuenta para su piso si el resto del edificio no participa.

Una vez que la comunidad obtiene esta ayuda, se abre la puerta a un segundo nivel de apoyo pensado para quienes más lo necesitan. Se trata de una ayuda adicional destinada a personas en situación de vulnerabilidad económica y la cuantía puede ser hasta de 20.000 euros.

En este caso, sí es el propietario de cada vivienda quien puede solicitarla de manera individual. Su objetivo es evitar que el coste de la rehabilitación suponga una carga inasumible para determinados hogares.

De hecho, en algunos casos, esta ayuda puede cubrir prácticamente la totalidad de la parte que le correspondería pagar al vecino. Las cuantías varían en función del nivel de mejora energética conseguido. Cuanto mayor es el ahorro de energía, mayor es la subvención.

Así, la ayuda general puede cubrir entre el 40 % y el 80 % del coste de las obras, con límites que rondan los 6.300 y los 18.800 euros por vivienda. En el caso de personas vulnerables, la cobertura puede llegar hasta el 100 %, con importes que superan los 20.000 euros en las intervenciones más ambiciosas.