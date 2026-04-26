Parece el Sáhara pero está en España: uno de los paisajes más áridos de Europa con 250.000 hectáreas de desierto

Yo soy más de bosques y ríos que de desiertos, pero he de reconocer que Los Monegros es una zona espectacular.

La comarca aragonesa (con capital en Sariñena) es una región natural con clima semidesértico situada entre Zaragoza y Huesca que se ha comparado en alguna ocasión con el Sáhara.

Conocido como uno de los pocos desiertos de Europa, se caracteriza por su paisaje estepario, con 49 pueblos en 31 municipios y una densidad de población muy baja, considerada también un desierto demográfico.

La zona cuenta con alrededor de 7 hab./km², sumando aproximadamente 20.000 habitantes en toda la comarca, fruto del éxodo rural.

Los Monegros se encuentran concretamente en el valle del Ebro, ocupando concretamente 276.440 hectáreas. Aunque es árido, cuenta con zonas de cultivo, saladas y bosques de pinos y sabinas.

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El Canal de Monegros ha permitido el desarrollo de regadíos (alfalfa, maíz, cereales).

Su aspecto, dominado por tonos ocres, llanuras abiertas y formaciones erosionadas, recuerda a paisajes del norte de África. No es casual que muchos lo describan como “el África de Europa”.

Pero lejos de ser un lugar vacío, es un ecosistema lleno de vida. Se han catalogado miles de especies adaptadas a condiciones extremas, desde aves esteparias hasta plantas resistentes a la sequía.

Laguna de Sariñena.jpg Los Monegros

Esta aparente contradicción, un territorio árido pero lleno de biodiversidad, es precisamente lo que le da sentido a su apodo de “desierto vivo”.

El paisaje, además, tiene una personalidad única. No es un desierto de dunas, sino una estepa modelada por siglos de erosión, con barrancos, lagunas saladas y curiosas formaciones como los “torrollones”, pequeños montículos que parecen esculpidos por el viento.

Qué hacer en Los Monegros

Más allá de la naturaleza, Los Monegros invitan a una escapada tranquila, con pueblos que conservan la esencia rural aragonesa.

Localidades como Sariñena con su famosa laguna o Villanueva de Sijena, donde nació Miguel Servet, permiten completar la visita con historia y patrimonio.

También destacan enclaves como la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, un monasterio solitario en mitad del paisaje que refuerza esa sensación de inmensidad.

Aquí te dejamos una breve lista de los 4 planes que puedes hacer si visitas Los Monegros: