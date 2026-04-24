Goya llega a los bares: 15 establecimientos de Zaragoza ofrecen este fin de semana tapas inspiradas en el pintor

El impacto de Francisco de Goya sigue llegando con fuerza en nuestros días. Su figura trasciende los lienzos y el arte y se encuentra también en la música o en la gastronomía.

Este fin de semana, Zaragoza celebra sus ya tradicionales Fiestas Goyescas, del 24 al 26 de abril, con numerosas actividades alrededor de la Plaza del Pilar que rinden homenaje al pintor aragonés más universal.

Con este motivo, 15 establecimientos del Casco Histórico, Plaza Santa Cruz, La Seo, San Miguel, Plaza del Pilar y Plaza de los Sitios ofrecen unas tapas muy especiales inspiradas en la obra del artista.

Cabe destacar que los bares que participan se encuentran en zonas de la ciudad vinculadas a la vida de Goya. “Intentamos estar en establecimientos que están relacionados donde Goya tiene pinturas o donde vivió”, ha expresado el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, José María Marteles.

La ruta de la tapa de Goya está organizada por esta asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y se ha presentado este viernes en Basho Café y en Puffins Kitchen.

La tapa goyesca se presentará en platos de cerámica elaborados para esta ocasión por Artesanía Aliaga, con un precio cerrado que incluye la consumición.

Además, cada uno de los bocados lleva un nombre alusivo a la obra de Goya. Así, zaragozanos y visitantes podrán pedir un capricho de Goya, la paleta del artista, un sueño de la razón, un aquelarre o hasta un coloso.

“Goya empezó a pintar en Zaragoza, aquí creó su familia, aquí empezó a desarrollar su carrera, sabemos perfectamente los lugares que frecuentó y conocemos también los bares a los que iba, dónde pintaba y cantaba para ganarse un dinerillo. La gastronomía también ha vivido siempre la influencia goyesca y es algo que nos gusta poner en valor”, ha manifestado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

Durante la presentación, Víctor Vallejo, jefe de cocina de Basho Café, ha explicado su propuesta bajo el nombre de Bocado de la Gloria, inspirado en el cuadro de Goya y con productos que se solían comer “antiguamente por la zona”. Se trata de un sándwich de ragú de ciervo con cebolla caramelizada, salsa demi-glace, lactonesa de teriyaki, cebollino y láminas de oro comestible.

“Tiene un sabor potente con toques frescos y se presenta en forma de triángulo con tonos dorados como referencia a lo que adoran en el cuadro original”, añade el chef.

Por su parte, Pedro Antin, propietario de Puffins Kitchen ha señalado que su tapa es una oreja diferente a como se suele comer, "muy crujiente y como una pipa".

Lista de establecimientos