Goya llega a los bares: 15 establecimientos de Zaragoza ofrecen este fin de semana tapas inspiradas en el pintor
En 15 locales de las zonas que frecuentaba el pintor, el consumidor podrá pedir un capricho de Goya, la paleta del artista o hasta un coloso.
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El impacto de Francisco de Goya sigue llegando con fuerza en nuestros días. Su figura trasciende los lienzos y el arte y se encuentra también en la música o en la gastronomía.
Este fin de semana, Zaragoza celebra sus ya tradicionales Fiestas Goyescas, del 24 al 26 de abril, con numerosas actividades alrededor de la Plaza del Pilar que rinden homenaje al pintor aragonés más universal.
Con este motivo, 15 establecimientos del Casco Histórico, Plaza Santa Cruz, La Seo, San Miguel, Plaza del Pilar y Plaza de los Sitios ofrecen unas tapas muy especiales inspiradas en la obra del artista.
Cabe destacar que los bares que participan se encuentran en zonas de la ciudad vinculadas a la vida de Goya. “Intentamos estar en establecimientos que están relacionados donde Goya tiene pinturas o donde vivió”, ha expresado el presidente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y provincia, José María Marteles.
La ruta de la tapa de Goya está organizada por esta asociación en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y se ha presentado este viernes en Basho Café y en Puffins Kitchen.
La tapa goyesca se presentará en platos de cerámica elaborados para esta ocasión por Artesanía Aliaga, con un precio cerrado que incluye la consumición.
Además, cada uno de los bocados lleva un nombre alusivo a la obra de Goya. Así, zaragozanos y visitantes podrán pedir un capricho de Goya, la paleta del artista, un sueño de la razón, un aquelarre o hasta un coloso.
“Goya empezó a pintar en Zaragoza, aquí creó su familia, aquí empezó a desarrollar su carrera, sabemos perfectamente los lugares que frecuentó y conocemos también los bares a los que iba, dónde pintaba y cantaba para ganarse un dinerillo. La gastronomía también ha vivido siempre la influencia goyesca y es algo que nos gusta poner en valor”, ha manifestado la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.
Durante la presentación, Víctor Vallejo, jefe de cocina de Basho Café, ha explicado su propuesta bajo el nombre de Bocado de la Gloria, inspirado en el cuadro de Goya y con productos que se solían comer “antiguamente por la zona”. Se trata de un sándwich de ragú de ciervo con cebolla caramelizada, salsa demi-glace, lactonesa de teriyaki, cebollino y láminas de oro comestible.
“Tiene un sabor potente con toques frescos y se presenta en forma de triángulo con tonos dorados como referencia a lo que adoran en el cuadro original”, añade el chef.
Por su parte, Pedro Antin, propietario de Puffins Kitchen ha señalado que su tapa es una oreja diferente a como se suele comer, "muy crujiente y como una pipa".
Lista de establecimientos
- La Republicana - Tapa La paleta de Goya (C/ Méndez Núñez, 40). Potaje de garbanzos hecho por capas, en colores amarillo, rojo, verde y blanco. Precio: 5€
- Bar Monumental Taberna 1808 – Tapa Pepe Híllo (Pza. de los Sitios, 17). Solomillo de ternera sobre base de piquillos y cebolla caramelizada. Precio: 6 €
- Linacero Café – Tapa Capricho de Goya (C/ Arquitecto Magdalena, 4). Mini hamburguesita "Capricho de Goya" + bebida (caña, vino, agua, refresco) suplemento de 1€ por refresco especial (Nestea, Aquarius…) cerveza especial (1900, Export, Alhambra…) vino crianza. Precio: 5,90 €.
- Bar La Factoría-Tapa El sueño de la razón (C/ Felipe Sanclemente, 5). Rodaja de pan payés a la plancha con salsa casera de piquillo, almendra, ñoras, jamón pasado, nido de ajetes tiernos crujiente con huevo de codorniz. Precio: 6€
- Basho Café-Tapa Bocado de la Gloria (C/ Felipe Sanclemente, 20). Sándwich de ragú de ciervo con cebolla caramelizada, salsa demi-glace,lactonesa de teriyaki, cebollino y láminas de oro comestible. Precio: 6€
- Bar Puffins Kitchen-Tapa La Merienda de Goya (C/ Juan Moneva, 6). Tapa que combina cordero meloso integrado en las migas, con huevo de codorniz y acompañado de una reducción de vino garnacha y uva, aceite aromatizado de pimentón y romero. Precio: 5€ • Bar Espumosos 5 de Marzo – Tapa El Coloso (Cl Cincodemarzo, 9). Milhojas de carrillera y patata panadera con reducción de Pedro Ximénez. Precio: 6€
- Bar Cafetería Odeón – Tapa La Nevada de Goya (Pza. San Bruno, 1). Montado de jamón batido con mahonesa. Precio: 4,50 €
- Bar El Caldero Mágico– Tapa El Aquelarre (C/ Jordan de Urries, 6-8). Tostada de pan brioche con carne de ternasco, crema de boniato y esferificaciones de ajo y aceite. Precio: 6 €
- Bar Dídola– Tapa La gallinita ciega (C/ Don Jaime I, 28). Taco de gallina en pepitoria. Precio: 4,50 €
- Gastrotaberna La Doris– Tapa Vuelo de brujas (C/ José de la Hera, 2). Brioche relleno de guiso de ternasco de Aragón IGP a la chilindrón. Precio: 6€
- Bar 3 elementos – Tapa Saturno devorando a su hijo (C/ San Miguel, 49). Mezcla de paleta de colores: el rojo de los pimientos con la sangre de la morcilla como algo primitivo sobre base de manzana asada y crema de queso. Precio: 5 €
- Bar Mondo San Miguel – Tapa La Maja desnuda (C/ San Miguel, 25). Croqueta de cabrales en base de puré de patata y confitura de arándanos. Precio: 5 €
- Bar Tik Tak House – Tapa La Duquesa de Alba (C/ San Miguel, 43). Mini Burger de pollo crujiente. Precio: 5,50 €
- Bar Las Catedrales – Tapa La Maja vestida (Plaza del Pilar, 7). Tosta de pan, morcilla, cebolla pochada, pimiento de padrón y Tomatito Cherry. Precio: 5,50 €.