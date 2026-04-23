Acaba de llegar a Carrefour el horno eléctrico más barato: cuesta 39,99 euros y tiene 2 estantes

No hace falta gastarse medio sueldo para sentirse chef en casa. Los pequeños electrodomésticos, como una buena Airfryer, una Thermomix o un mini horno están más de moda que nunca.

No es casualidad, resultan compañeros ideales para conseguir unos resultados en la cocina envidiables... y rápidos.

En este sentido, destaca un mini horno eléctrico de Carrefour, uno de esos electrodomésticos que no llaman la atención hasta que lo usas y te preguntas cómo has sobrevivido sin él.

No solo destaca por su versatilidad, también lo hace por su bajo precio, estando disponible en tan solo 39,99 euros.

Un mini horno eléctrico de sobremesa

El electrodoméstico apuesta por la sencillez bien resuelta, con todas las funciones que aporta un horno normal pero en espacio reducido. Como características principales, permite ajustar la temperatura entre los 100 y los 230 ºC incorporando un temporizador de hasta 60 minutos.

Es decir, lo justo y necesario para cocinar sin complicaciones, ganando tiempo sin sacrificar un control total del proceso de horneado.

Además del temporizador, cuenta con puerta de vidrio que permite vigilar la comida sin abrir el horno. Un método tradicional pero igualmente efectivo.

Mini horno eléctrico de sobremesa Carrefour

En lo que a características técnicas se refiere, cuenta con unas medidas compactas de 36,5 x 26 x 22 cm que permiten colocarlo en cualquier esquina sin romper la estética de la cocina.

A pesar de su tamaño reducido, ofrece una capacidad de 10 litros, organizada en dos estantes más que suficientes para hacer pizzas de hasta 22 cm o cuatro rebanadas de pan. Además cuenta con dos mandos: el superior para regular la temperatura, y el inferior el tiempo.

Representa una solución ideal para parejas, cocinas pequeñas, segundas residencias o quienes buscan un electrodoméstico funcional sin ocupar apenas espacio.

El electrodoméstico Carrefour

Otras opciones económicas de Carrefour

Como dice el refranero español, "en la variedad está el gusto", y en este sentido, nada mejor que comprobar la oferta total de este tipo de productos en Carrefour.

Tras un vistazo rápido, por apenas diez euros más que el modelo anterior, sobresale el mini horno Simpl: ofrece 20 litros de capacidad, incluye dos estantes y está disponible por 49,99 euros.

Además, permite ajustar el horneado entre 100 y 230 ºC mediante tres controles principales: temperatura, tiempo y modo de horneado (completo, solo arriba o solo abajo).

Mini horno de 20 L Carrefour

Asimismo, por debajo de los 50 euros también destaca un compacto mini horno de 10 litros de capacidad y dos estantes. Se trata del Horno de Sobremesa Orbegozo, disponible en 44,99 euros, y también con tres funciones.

Eso sí, no cuenta con una puerta de vidrio, por lo que controlar el tiempo de cocinado reviste especial importancia.