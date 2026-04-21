La UE endurece las normas: los dueños de perros y gatos deberán cumplir esta medida a partir de mañana

Viajar con tu perro o gato dentro de la Unión Europea (UE) dejará de ser una decisión personal, para convertirse en un proceso mucho más controlado y regulado.

A partir de mañana, 22 de abril de 2026, las autoridades comunitarias reforzarán la vigilancia sobre los desplazamientos entre países de aquellos dueños que viajen con sus animales de compañía.

Bien es cierto que no se trata de una medida completamente nueva. No obstante, el Reglamento (UE) 2016/429 endurece el nivel de compromiso de las autoridades, que pondrán especial atención a esta práctica teniendo como objetivo frenar el tráfico irregular de mascotas y evitar la propagación de enfermedades entre países miembros con controles más estrictos.

Pasaporte europeo para mascotas obligatorio

El elemento central de esta normativa es el pasaporte europeo para animales de compañía. Este documento, obligatorio para cruzar fronteras, recoge toda la información sanitaria del animal y su identificación, funcionando como un registro oficial actualizado.

En España, el impacto será moderado para quienes ya cumplen la normativa vigente. La mayoría de perros y gatos cuentan con microchip y documentación básica, por lo que el cambio se notará principalmente en el aumento de inspecciones y en el rigor de los controles.

Eso sí, quienes no tengan la documentación en regla o improvisen un viaje pueden encontrarse con problemas en frontera.

Las consecuencias de no cumplir con esta medida van desde la retención del animal hasta cuantiosas sanciones económicas. De hecho, incumplir las obligaciones en el registro e identificación de mascotas es una infracción grave de la Ley de Bienestar Animal, con multas que ascienden hasta los 50.000 euros.

Viajar con mascotas

Todos los requisitos

Para viajar con perro o gato entre países de la Unión Europea será imprescindible contar con un pasaporte europeo válido, correctamente cumplimentado por un veterinario autorizado y vinculado al microchip del animal.

Además, la vacuna contra la rabia deberá estar administrada y registrada con al menos 21 días de antelación al viaje. Sin este requisito, el desplazamiento no estará permitido en ningún caso.

Asimismo, en determinadas situaciones, también será necesario acreditar la desparasitación frente a 'Echinococcus multilocularis', especialmente en el caso de perros y dependiendo del país de destino (reviste especial importancia en países del norte) . Este tratamiento debe realizarse entre uno y cinco días antes del viaje.

Por último, los animales deberán tener una edad mínima de 12 semanas y encontrarse en buen estado de salud, condición que deberá quedar reflejada en su documentación sanitaria antes de cruzar cualquier frontera dentro de la UE.