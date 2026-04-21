Nueva apertura en este centro comercial de Zaragoza: "Regalaremos tartas de queso a los 100 primeros"

Una tarta de queso en una imagen de archivo Shutterstock

La fiebre por las tartas de queso continúa marcando el ritmo gastronómico en la capital aragonesa. Ahora su melodía suena en el centro comercial Grancasa.

Melt Cakes, la popular marca de tartas de queso que ya ha triunfado en Logroño, Burgos y Pamplona; abre nueva tienda en Zaragoza.

Este miércoles 22 de abril, a partir de las 17.00 repartirán tartas de queso gratis a los 100 primeros que vayan a visitarles.

"Queremos invitar a las 100 primeras personas que vengan ese día, a esa hora, a disfrutar de una mini completa gratuita, a elegir entre nuestra variedad de tartas de queso artesanas que elaboramos cada día en nuestro obrador", explican en sus redes sociales.

Después de abrir su stand en Puerto Venecia continúan su apuesta por Zaragoza con otro en GranCasa.

Como seña de identidad defienden la calidad y la variedad de sabores: "Desde el primer día apostamos por ingredientes de calidad y marcas oficiales. Tenemos más de 8 sabores de tarta de queso en formato mini en carta y porciones de varios sabores".

Los sabores de las tartas de queso de Melt Cakes son a cada cual mejor, por lo que tomar una decisión se convierte en algo complicado: