Confirmado por el Instituto Aragonés de Estadística: estos son los nombres y apellidos más populares de Aragón este 2026

Aragón tiene grandes clásicos, y no sólo en lo que a gastronomía o paisajes se refiere, también en las denominaciones de su gente.

Si haces un pensamiento rápido, seguramente aciertes varios: Pérez, Gracia, Sánchez... No es intuición, ya que son algunos de los más populares no solo en esta comunidad, sino también en el resto de España.

Así lo recoge el Instituto Aragonés de Estadística, con la publicación de una lista con los nombres y los apellidos más frecuentes de Aragón este 2026.

La estadística, publicada este 20 de abril, ofrece una radiografía muy precisa de los nombres y apellidos más frecuentes de los residentes en Aragón.

Nombres más comunes de Aragón este 2026

En el caso de los nombres masculinos hay pocas sorpresas, todos conocemos alguno. Después de Antonio, cabeza de la lista con 12.620 personas con este nombre, aparecen Javier (11.822), David (11.624), Jesús (11.161) y Daniel (10.709).

En lo que a mujeres respecta, aparece el nombre de María Pilar (con 23.564), seguida en un segundo puesto de Mª Carmen (15.350), María (12.963), Mª Teresa (8.870) y, por último, Carmen (con 8.364). Destacando los nombres compuestos con María como primera posición.

En este sentido, los nombres más comunes de todo Aragón son: Antonio y María Pilar. Un dato que representa fielmente la realidad nacional en el caso de los hombres, con más de 600.000 Antonios (una cifra notable pero decreciente año tras año).

No ocurre lo mismo con el nombre de María Pilar, cada vez menos común con 25.600 personas con este nombre en toda España, la mayoría en Zaragoza. Asimismo, es un nombre en peligro de extinción, ya que la edad media de las Mª Pilares es de 65,8 años.

Apellidos más comunes de Aragón este 2026

En lo que a apellidos se refiere, la sorpresa también resulta ser mínima. Denominaciones como López, Garcia o Sánchez son las que más se repiten.

La lista completa publicada por el Instituto Aragonés de Estadística queda de la siguiente manera:

García : con 13.500 apellidos en hombres y 14.272 mujeres.

: con 13.500 apellidos en hombres y 14.272 mujeres. Martínez : con 9.729 apellidos en hombres y 10.289 mujeres.

: con 9.729 apellidos en hombres y 10.289 mujeres. Pérez : con 9.570 apellidos en hombres y 10.191 en mujeres.

: con 9.570 apellidos en hombres y 10.191 en mujeres. López : con 8.935 en hombres y 9.283 en mujeres.

: con 8.935 en hombres y 9.283 en mujeres. Sánchez: con 7.977 en hombres y 8.254 en mujeres.