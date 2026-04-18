Tomy y Sergio, dos hermanos que abren su nuevo negocio en Zaragoza: "Carne 100% de vaca nacional y producto de calidad"

Cada vez hay más gente que se quita la vergüenza y los miedos y comienza a subir contenido a redes sociales. En este universo se puede encontrar todo tipo de temáticas. Gastronomía, viajes, ciencia, libros… Sin embargo, desde esa decisión hasta la de abrir un negocio propio hay un paso enorme, además, claro, de mucho aprendizaje, constancia y trabajo.

El amor por la comida, y en especial por las hamburguesas, impulsó a Tomy, conocido a través de la pantalla como @rutafatness, a montar su propia foodtruck en María de Huerva (Zaragoza) de la mano de su hermano Sergio. Este primer paso fue hace poco más de un año y ahora, debido al éxito Freddie’s Smash Burgers, ambos han apostado por abrir un nuevo restaurante.

Freddie’s Smash Burgers recibió a sus primeros clientes en la calle Ramón y Cajal, 3, donde antes se encontraba el bar Loras, este jueves 16 de abril. Una fecha marcada en el calendario con mucha ilusión y para el que, tras unos meses de reforma, Tomy y Sergio tenían muchas ganas: “Ahora toca trabajar, viene lo mejor”.

“Decidimos montar la foodtruck en María de Huerva porque en la zona no hay nada parecido, no hay donde puedas comerte una buena smashburger. Nos ha ido espectacular y ahora hemos decidido montar el local para poder servir a más clientes y dar más oferta de producto, siempre especializados en las smashburgers”, explica el zaragozano.

De hecho, señala que en la zona mucha gente no conocía esta versión o no se había comido una “smashburger 100% bien hecha” hasta que probó la suya.

No obstante, la idea de abrir la hamburguesería no estaba planeada: “La plancha se nos quedó pequeña desde el primer día, nosotros queríamos comprar una foodtruck más grande, pero salió este local inesperado y decidimos lanzarnos porque está ubicado en una muy buena zona”.

El nuevo espacio mantiene la esencia de sus orígenes: estética urbana, grafitis y colores llamativos. También la filosofía gastronómica: una carta breve, centrada en smash burgers elaboradas con técnica Lacy Edge. Eso sí, el proyecto crece: habrá hamburguesas mensuales, colaboraciones con marcas e influencers de Zaragoza y una ampliación de entrantes y postres.

Tomy y Sergio en su foodtruck. Instagram @freddiessmash

Nueva e ilusionante etapa

Tomy y Sergio afrontan ahora una etapa tan emocionante e ilusionante como incierta. “Al principio imagino que será una locura, ya he pedido en redes que la gente tenga un poco de paciencia”, confiesa el creador de contenido.

También existe la incertidumbre de la aceptación, aunque en este caso cuentan con la garantía del éxito de su foodtruck y una clientela fiel que ha respaldado el proyecto desde sus inicios. Los números hablan por sí solos. “Los fines de semana vendemos unas 150 hamburguesas en tres horas y muchas veces nos quedamos sin género”, explica. Una demanda que ha sido, en parte, el empujón definitivo para dar el salto al local.

La clave, insisten, está en el producto: “Usamos carne 100% de vaca nacional, sin aditivos, y con ingredientes de calidad de las salsas, mayoritariamente caseras”. A partir de ahí, creatividad: desde las recetas más clásicas hasta combinaciones más atrevidas. Siempre, eso sí, con su técnica Lacy Edge, con bordes crujientes y el centro jugoso.

Al final, la historia de Tomy y Sergio no va solo de hamburguesas. Va de intuición, de riesgo y de saber leer el momento justo para dar un paso más. De una foodtruck que se quedó pequeña casi desde el primer día y de dos hermanos que decidieron no frenar. Ahora, con las planchas a pleno rendimiento y el local recién abierto, el reto ya no es arrancar, sino sostener el éxito.