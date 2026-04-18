Entró en vigor: dejar al perro atado en la puerta de un supermercado puede costar hasta 10.000 euros de multa

¿Quién no ha visto alguna vez a un perro atado en la puerta de un supermercado, una farmacia o cualquier otro comercio? Seguramente todos nosotros.

Sin embargo, lo que muchos dueños desconocen es que esta práctica, aparentemente inofensiva, puede acarrear sanciones de varios miles de euros.

Desde la entrada en vigor en 2023 de la nueva Ley de Bienestar Animal, se han reforzado medidas que, aunque llevan tiempo en funcionamiento, siguen pasando desapercibidas para la gran mayoría.

La normativa incorpora cambios relevantes en favor de la protección animal. Entre ellos, destacan medidas como la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil, la prohibición de mantener perros o gatos en terrazas y, especialmente, la restricción de dejarlos atados en la puerta de los comercios.

En este sentido, el artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal es tajante, prohibiendo mantener a los animales "atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento", recoge la norma.

La clave está en la supervisión presencial del animal, manteniéndolo siempre a la vista para poder actuar de inmediato ante cualquier incidente, ya sea una pelea con otro perro o para prevenir golpes de calor o episodios de ansiedad.

Multas de hasta 10.000 euros

Salir a pasear al perro y aprovechar esta salida para hacer la compra semanal puede salir muy caro. Incumplir el artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal supone una infracción leve, tipificadas en el artículo 73.

La normativa considera como infracción leve toda conducta que por acción u omisión, y sin provocar daños físicos al animal ni alteraciones en su comportamiento, conlleve la inobservancia de las prohibiciones de esta ley.

En este sentido, dejar al perro atado en la puerta de un supermercado no causa daños ni altera su comportamiento posterior, pero si incumple la prohibición del artículo 27.

Las multas vienen recogidas en el artículo 76, estableciendo un baremo que abarca de los 500 a los 10.000 euros de sanción, dependiendo de cada caso.

Por ello, conocer la normativa sobre mascotas y actuar acorde a esta es fundamental para preservar la salud del animal...y para evitar este tipo de sustos que pueden costar miles de euros.