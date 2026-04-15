Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prevé multas de hasta 50.000 euros por no poner microchip a tu perro

Un gato y un perro en un veterinario.

Cuando entra un cachorro en casa, todo el mundo sabe que uno de los primeros trámites que debe hacer, además de comprar pienso especial, juguetes y una mini correa, es llevarlo al veterinario.

En esta primera visita, el profesional hará un breve chequeo sanitario de la mascota y procederá a identificar al animal.

Sin embargo, es conocido que en pequeños pueblos y aldeas de toda España, es habitual ver animales de compañía como perros y gatos 'campando' a sus anchas, sin estar identificados.

No es un tema menor. En España, según advierte un estudio del Ministerio de Derechos Sociales, más del 80% de perros y gatos llegan a centros de protección animal sin identificar.

Esta práctica, aunque pueda ser considerada por muchos como inofensiva, lleva aparejada fuertes sanciones en la nueva Ley de Bienestar Animal.

Así viene recogido en el artículo 26 de esta normativa, imponiendo al propietario la obligación de identificar a su mascota con microchip.

Además, matiza que en el caso de que se trate de gatos, además de identificar habrá que “proceder a la esterilización quirúrgica antes de los seis meses de edad salvo aquellos inscritos en el registro de identificación como reproductores y a nombre de un criador registrado en el Registro de Criadores de Animales de Compañía”, establece.

Sanciones

La conducta de “no cumplir las obligaciones de identificación del animal”, es considerada como una infracción grave en virtud del artículo 74 de esta ley.

La infracción grave está penada con multas que comprenden de los 10.001 a los 50.000 euros, según el artículo 76.

Por lo que si no quieres tener una desafortunada carta en el buzón que te avise de este hecho, lo mejor es acudir al veterinario cuanto antes e identificar como estipula la ley a tu mascota.

Claves para identificar correctamente a tu animal de compañía

Más allá de poner correctamente el microchip a la mascota, hay otra serie de documentos y requisitos que se deben cumplimentar.

Lo primero es acudir a un centro veterinario autorizado y habilitado para poder realizar la identificación que corresponda. Este deberá inscribir los datos del animal y los del titular en el registro de animales de compañía de tu comunidad autónoma.

Es muy importante mantener los datos actualizados, debiendo modificarlos en el caso de que se cambie de domicilio, teléfono o se cambie la titularidad del animal. Ya que no se podrá identificar al animal correctamente si los datos proporcionados son erróneos.

La base de esta obligación no es sancionar, es poder localizar a la mascota en el caso de que se pierda o se tenga que demostrar quién es su responsable.