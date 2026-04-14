Ya ha entrado en vigor: la ayuda de 1.380 euros al año por hijo a cargo para familias con rentas bajas y no es el IMV

Para aquellas familias en riesgo de exclusión social y con rentas bajas existen diferentes subvenciones y ayudas económicas como puede ser el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Para conseguirlo hay que cumplir unos requisitos muy ajustados respecto al trabajo y a la renta; sin embargo, existe otra ayuda de hasta 1380 euros al año llamada CAPI con otros umbrales de renta.

El CAPI es el complemento de ayuda para la infancia y depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La administración pública tiene varias maneras de apoyar a los hogares en los que habitan niños en función de sus circunstancias, ya sea para la alimentación, la escolarización u otras necesidades.

Una de esas ayudas a las que pueden acceder muchas familias aunque no lo sepan es el CAPI.

¿Qué es el CAPI?

El Complemento de Ayuda para la Infancia forma parte del IMV aunque se puede conceder de forma independiente.

Se solicita con el formulario del Ingreso Mínimo Vital, pero tiene otros umbrales de renta y criterios de elegibilidad.

Fue una de las mejoras introducidas en la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que entró en vigor el 1 de febrero de 2022 como un instrumento clave de apoyo a la infancia.

Desde entonces ha alcanzado a unas 655.000 familias, según datos del Gobierno.

¿Cuál es la cantidad económica de la ayuda?

La cuantía económica que contempla el CAPI depende principalmente de la edad de los hijos aunque también tiene en cuenta la renta familiar.

En 2026 las cuantías por cada menor son las siguientes:

Menores de tres años: 115 euros/mes.

Mayores de tres años y menores de seis años: 80,50 euros/mes

Mayores de seis años y menores de 18 años: 57,50 euros/mes

Es decir, si tengo un hijo de 2 años podría percibir a final de año un total de 1.380 euros. Si tengo gemelos de esa edad, la ayuda se duplicaría, pues es en función de la edad de cada hijo y estaríamos hablando de 2.760 euros.

Esto es lo que se percibe por hijo, pero para acceder al CAPI hay que estar dentro de unos límites de renta y patrimonio familiar. O sea, la ayuda está dirigida a familias con hijos y rentas bajas.

Los umbrales de renta varían en función del tipo de unidad de convivencia, pues no es lo mismo las familias monoparentales que aquellas en las que hay dos o tres adultos en el hogar.

Esta es la tabla del Ministerio con los umbrales de renta que hay que cumplir para poder ser beneficiario del CAPI:

Tabla de umbrales de la renta del CAPI. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Se puede comprobar si se tiene derecho al CAPI utilizando este simulador del IMV.

El CAPI es un complemento del Ingreso Mínimo Vital y, por lo tanto, forma parte de él. Los límites de renta y patrimonio del CAPI son más amplios y por tanto es posible recibir el CAPI en solitario, es decir a una familia podrían negar el IMV pero aprobar el CAPI, son independientes.

Eso sí, para la tramitación del CAPI es necesario realizar una solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

En el siguiente video se explica cómo solicitar el IMV.