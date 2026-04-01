La ciudad romana que puedes recorrer a pie: es del siglo II a.C. y conserva unas "termas monumentales"

Roma fue la capital del Imperio romano y el legado arquitectónico que encontramos en Italia no tiene comparación.

No obstante, España (Hispania para los habitantes del siglo I) también fue un enclave poderoso, y contamos con restos muy bien conservados que nos ayudan a hacernos una idea de cómo era la vida en los primeros años de nuestra era.

Aún no se ha inventado la máquina del tiempo, pero existe algo muy parecido: la arqueología.

Durante 15 años se ha investigado en un rincón de Aragón, sacando a la luz una ciudad romana que debió de ocupar una extensión de algo más de veinte hectáreas. Hablamos de Los Bañales.

El yacimiento romano se encuentra en el término municipal de Uncastillo, muy próximo a la localidad de Layana. En su máximo esplendor, la ciudad ocupó territorios de la actual Navarra y de la comarca de las Cinco Villas de Aragón.

Los Bañales.

Allí, los vecinos trabajaban, se enamoraban, salían a pasear, quedaban en las tabernas e iban a descansar a las termas. La vida actual ha cambiado las formas, pero el fondo se mantiene. No somos tan distintos.

Imaginar la vida en aquella época puede resultar fascinante o, por el contrario, difícil por aspectos como la manera de socializar, la diferencia de clases o la ausencia de la tecnología actual.

Acueducto de Los Bañales.

Pero, sin duda, lo que más llama la atención es la gestión del agua y el ingenio desarrollado para resolver sus necesidades.

En esta ciudad romana se ha estudiado con detalle su sistema hidráulico, dotado de unas monumentales termas, construidas a finales del siglo I d. C. y de un acueducto que transportaba el agua desde un posible embalse cercano.

En el yacimiento de Los Bañales, en relación con el agua, se pueden visitar las termas, el acueducto, la presa y el specus.

El specus es una galería subterránea excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja, por la que se canalizaba el agua con el objetivo de que circulase de la forma más directa posible, aprovechando el desnivel para su óptima conducción, con un flujo tranquilo y continuo.

Specus, Los Bañales.

Estas galerías tenían una base rectangular y una cámara de aire cubierta. Estos romanos eran unos genios.

Por otro lado, en la ciudad romana se pueden visitar el Pueyo, el Foro, el barrio septentrional y el área doméstico-artesanal.

La ciudad romana de Los Bañales es un espacio que puede visitarse libremente, ya que permanece abierto durante todo el año.

Actualmente, en el yacimiento arqueológico de Los Bañales se está llevando a cabo una campaña de excavaciones en la que se organizan jornadas de puertas abiertas y que recibe la visita de estudiantes de arqueología de todo el mundo.

Al tratarse de un yacimiento arqueológico activo, las visitas deben ser respetuosas con el entorno. Se permite el acceso a todas las zonas señalizadas, con carteles y paneles explicativos que ayudan a comprender cómo era la vida en esta ciudad romana.