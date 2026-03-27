Zaragoza saborea la Semana Santa con Gastropasión 2026: más de 50 propuestas entre tradición e innovación

Platos llenos de tradición, innovación y sabor marcan la nueva edición de Gastropasión 2026, que comienza este sábado 28 de marzo con más de 50 propuestas culinarias en establecimientos hosteleros de Zaragoza y provincia.

Así, hasta el 6 de abril, las jornadas gastronómicas de Semana Santa, organizadas por Horeca Restaurantes Zaragoza, volverán a sorprender con un delicioso ‘gastrotour’ que incluye recetas de bacalao, potajes de vigilia, torrijas y menús especiales inspirados en la cocina tradicional de estas fechas.

El presidente de Horeca Restaurantes Zaragoza, José María Lasheras, agradece la participación de los numerosos establecimientos que se han sumado una vez más a este esperado escaparate gastronómico.

“Gracias a la creatividad, al buen hacer y al talento de los profesionales del sector, estamos seguros de que volveremos a superar las expectativas y que esta nueva cita culinaria será acogida con los brazos abiertos por parte de vecinos y visitantes”, destaca. “Además -añade-, iniciativas de este tipo, que apuestan por el producto aragonés, son esenciales para seguir potenciando nuestra ciudad y provincia como destino turístico y referente gastronómico a nivel nacional”.

Todas las propuestas gastronómicas se pueden consultar en la web oficial de las jornadas: www.gastropasion.com. Los menús especiales se ofrecen a precio cerrado e incluyen bebida, manteniendo la filosofía de ediciones anteriores.

Entre los numerosos platos, se encuentran: canelón de bacalao con pilpil de miel, costrones y piñones; potaje de vigilia con callos de bacalao, espinaca y huevo poché; y bacalao ajoarriero a baja temperatura con Cebolla Fuentes de Ebro DOP.

Potaje del Restaurante Aragonia Palafox.

La ruta de potajes de vigilia plantea un recorrido amplio y variado. Así, algunos de los platos de cuchara son guiso de garbanzos ecológicos con callos de bacalao y kokotxa confitada a baja temperatura; judías blancas de Biel con callos de Ternasco de Aragón IGP y Cebolla Fuentes de Ebro DOP dulce; y potaje de garbanzos con Azafrán del Jiloca, espinaca y huevo.

Las recetas de bacalao también serán muy variadas. Entre ellas, se podrá disfrutar de bacalao gratinado con alioli sobre cama de fritada y crujiente de Jamón de Teruel DOP; kokotxas de bacalao sobre sus callos con boletus salteados y carbonara de Longaniza de Graus y borrajas de la ribera del Ebro; lomo de bacalao frito sobre chilindrón a la antigua; y sedoso de bacalao al ajoarriero con Cebolla Fuentes de Ebro DOP y tomate seco de Caspe.

Sedoso de bacalao ajoarriero de La Clandestina.

Y, para terminar el recorrido, la torrija volverá a ser el postre protagonista con novedades como la torrija de pan brioche caramelizada con miel de Miraflores y helados; la torrija de hogaza campera con sirope de azafrán y helado de vainilla; la torrija tradicional en cama de natilla con frutos rojos; y la torrija frita tradicional con pan de horno de leña de Biel y Melocotón de Calanda DOP al vino tinto, entre otras muchas propuestas dulces.

Compromiso con el patrimonio cultural gastronómico

Horeca Restaurantes Zaragoza también destaca que estas jornadas contribuyen a mantener vivas muchas de las recetas tradicionales de la Cuaresma, que forman parte del patrimonio cultural gastronómico.

“Gastropasión apuesta por nuestro territorio y sus productos para presentar una oferta culinaria que combina tradición y vanguardia, recuperando sabores que son parte de nuestra historia”, subraya Lasheras.

La asociación de restaurantes organiza estas jornadas en colaboración con la Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza y el Ayuntamiento de Zaragoza-Zaragoza Turismo. Asimismo, cuenta con el respaldo del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Zaragoza, Turismo de Aragón, ‘Aragón, Sabor de Verdad’, D.O. Campo de Borja, Cervezas Ambar, Coca-Cola, Repsol, CaixaBank, Cafés El Criollo, Melsa, Dr. Schär, Aragón Robotics, MAS Prevención, Grupo Usieto, Quatra, Heraldo de Aragón – Con Mucho Gusto, bonÀrea, Sillería Aragonesa, Aragón Territorio AOVE, IGP Ternasco de Aragón, AJ CASH, Daxia, TGT, Eco Advance y Makro.

Potajes de vigilia

Blasón del Tubo

Cafetería Palacio de la Aljafería

Celebris

El Caserío de Biel

Esixto

Hotel Restaurante El Patio

Hotel Silken Reino de Aragón

San Siro

Recetas de bacalao

Albarracín

Blasón del Tubo

El Burgolés

El Caserío de Biel

El Truco

Flash Alagón Gastrobar

Hotel Restaurante Casa Marzo

Hotel Restaurante El Patio

Hotel Silken Reino de Aragón

La Clandestina

La Doris Gastrotaberna

La Rinconada de Lorenzo

La Scala

Líquidos Cervecería

Parrilla Albarracín

San Siro

Torrija