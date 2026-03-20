Abre en Zaragoza por primera vez una conocida tienda outlet de lencería: "Precios especiales durante todo el año"

La Torre Outlet de Zaragoza continúa creciendo con diferentes aperturas. Un lugar en el que puedes encontrar desde restaurantes de todo tipo, opciones de ocio o tiendas de ropa a muy buen precio. Ahora, tras meses de trabajo, llega una nueva marca española especializada en lencería.

Así, consolidada como referente internacional en moda femenina, la tienda Gisela abrirá sus puertas el próximo miércoles 25 de marzo en las instalaciones de la Torre. Una marca que se caracteriza por ofrecer todo tipo de lencería con diseños "cómodos y femeninos", según señala este centro comercial.

De este modo, se puede acceder a una gran variedad de sujetadores, braguitas y conjuntos diseñados con tejidos suaves y cuidados para "garantizar el ajuste perfecto y la máxima comodidad" sin renunciar a la estética.

También hay una sección de swimwear & beachwear con bañadores, bikinis y prendas de playa más "cómodas" del momento. Además, la compañía apuesta también por ofrecer sleepwear con camisones, pijamas y prendas de estar por casa y otros accesorios diseñados para completar cada look con el mismo cuidado en detalle y calidad.

Y, aunque la marca esté centrada especialmente en mujeres, no han querido dejar de lado al público masculino y a los más pequeños. Para ellos, también hay una selección de pijamas de todas las tallas.

La nueva tienda Gisela de la Torre Outlet. Torre Outlet

Además, esta apertura aterriza con diferentes ofertas. Hasta el 1 de abril, con la adquisición de algún artículo, se podrá obtener hasta un 10% extra para gastar en futuras compras. También, los siguientes días a la apertura, el 26, 27 y 28 de marzo estará la posibilidad de obtener unas braguitas gratis por compras superiores a 40 euros.

Una nueva tienda que ofrece la oportunidad de descubrir colecciones con el sello inconfundible de la marca a "precios especiales" durante todo el año.

Referente en moda femenina

Nacida en 1993 como marca española especializada en lencería, la firma se ha consolidado como un referente en moda femenina, llevando su experiencia "en patronaje y ajuste perfecto" a todas sus categorías de producto, el corazón de la marca.

Ahora, Gisela abre su primera tienda outlet en Zaragoza y pretende continuar su expansión para representar la combinación "perfecta entre diseño, comodidad y feminidad".

En este caso, esta nueva tienda se ubicará en el local 53 de la galería comercial de La Torre Outlet de Zaragoza, en frente de Clarks.