De Imanol Arias a Verónica Forqué: el pequeño pueblo de Aragón que conquista a los famosos en Semana Santa

En el Bajo Aragón, cuando llega la Semana Santa, hay un sonido que lo invade todo. No es música, ni es ruido cualquiera: es el estruendo profundo de bombos y tambores.

Es la Rompida de la Hora de Calanda, una tradición que cada Viernes Santo transforma esta localidad turolense en el epicentro de una de las celebraciones más sobrecogedoras del país.

A las doce en punto del mediodía, la plaza de España se queda en silencio durante apenas unos segundos. Después, miles de bombos y tambores estallan al unísono, y cada año el pueblo aragonés invita a una celebridad.

El estruendo recuerda al temblor de la tierra por la muerte de Cristo. Un instante que no se olvida, y que ha seducido durante décadas a algunas de las figuras más reconocidas del cine, la cultura y la televisión en España.

El nombre de Luis Buñuel planea inevitablemente sobre esta tradición. Nacido en Calanda, el cineasta llevó el eco de estos tambores a su obra, como un recuerdo permanente de su infancia.

Su figura sigue siendo hoy el mejor embajador de la localidad, y el motivo por el que muchos invitados aceptan, sin dudar, la invitación para participar en la Rompida.

Como por ejemplo: Imanol Arias, Verónica Forqué, Ana Belén, Carlos Saura, Montxo Armendáriz, Lara Dibildos, Eulalia Ramón y este año Antonio Resines.

Rompida de la hora en Calanda Aragón TV

Cada año, una personalidad es la encargada de dar el primer golpe al bombo principal, junto al alcalde, iniciando ese estruendo colectivo que pone la piel de gallina.

Por ese honor han pasado nombres muy conocidos. La actriz y cantante Ana Belén abrió el rito en 2019. Antes lo habían hecho figuras como Imanol Arias, que protagonizó la Rompida en 2012, o la inolvidable Verónica Forqué en 2016.

Calanda en Semana Santa. Ruta del Tambor y el Bombo. Turismo de Aragón

El vínculo con el cine es evidente. También han participado directores como Fernando Trueba, Carlos Saura o Montxo Armendáriz, además de intérpretes y rostros conocidos como Lara Dibildos o Eulalia Ramón.

En los últimos años, la tradición ha seguido viva con nuevos protagonistas. En 2022 fue precisamente Dibildos; en 2023, la periodista aragonesa Carmen Abadía; y en 2024, el director Nacho García Velilla.

El pasado año, el testigo lo recogió Diego Buñuel, nieto del universal Luis Buñuel, en un gesto cargado de simbolismo con motivo del 125 aniversario del nacimiento del cineasta.

Y este 2026, la tradición continuará con otro rostro muy popular: el actor Antonio Resines será el encargado de romper la hora el próximo Viernes Santo, el 2 de abril, ante miles de personas.

La Rompida de la Hora forma parte de la Ruta del Tambor y el Bombo, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, en la que participan otras localidades como Alcañiz, Híjar o Andorra.

Sin embargo, Calanda tiene un rasgo distintivo, pues es uno de los pocos pueblos que celebra la Rompida el Viernes Santo al mediodía, lo que la convierte en uno de los momentos más multitudinarios de toda la ruta.

Se calcula que cada año miles de visitantes acuden al pequeño pueblo para participar del evento, en alguna ocasión superando las 15.000 personas. Algunos llegan por tradición, otros por curiosidad, y no pocos por la presencia de esos rostros conocidos que, por un día, se mezclan con los vecinos.

Calanda no solo vive de sus tambores. La localidad arrastra también una de las historias más sorprendentes de la tradición religiosa española: el llamado 'milagro del cojo de Calanda'.

En el siglo XVII, según la tradición, el joven Miguel Pellicer recuperó una pierna amputada tras encomendarse a la Virgen del Pilar, un episodio que todavía hoy forma parte de la identidad del pueblo.

Entre la leyenda, la fe y el estruendo de los bombos, Calanda ha sabido construir una identidad única. Y cada Semana Santa, cuando el reloj marca las doce, el silencio se rompe y los famosos dejan de serlo por un momento. Porque allí, frente al redoble colectivo, todos suenan igual.