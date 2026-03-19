El emotivo mensaje de Irene, hija de José Luis Gil, por el Día del Padre: "Hubo un tiempo que esperaba con ilusión este día"

Hoy, 19 de marzo, es el Día del Padre, en conmemoración al día de San José, en honor al padre adoptivo de Jesús de Nazaret.

Se trata de un día muy esperado por muchos, ya que, además de ser el día perfecto para disfrutar en familia, también es festivo nacional en cinco comunidades autónomas (Murcia, Navarra, Galicia, País Vasco y Comunitat Valenciana). Por lo que el regocijo para algunos es doble.

Por ende, no es extraño ver las redes sociales 'echando humo', compartiendo mensajes y fotografías cargados de amor y devoción en honor a los padres.

Ejemplo de ello es Irene Gil, la hija del actor aragonés José Luis Gil, uno de los artistas más laureados del panorama televisivo español, copando la pantalla con su papel de Juan Cuesta, en Aquí no hay quién viva y, posteriormente, protagonizando a Enrique Pastor, en La que se avecina.

"Hubo un tiempo en que esperaba con ilusión que llegase este día para que abrieses ese cenicero de cerámica espantoso que había estado una semana preparando para ti en el cole, o para darte esa tarjeta arrugada en la mochila, que además, iba en francés y no entendías", comparte Irene en su perfil de Instagram, acompañando el mensaje de una galería de fotos con su padre.

"Recordar la infancia con nostalgia, con emoción y con ternura, es un privilegio que marca el destino de una persona", añade Irene, acompañando el final de su emotivo mensaje con una promesa: "No voy a poder pasar a verte, pero prometo llevarte algo rico de Londres, ahora mismo estoy en tu paraíso de Toblerones y chocolates varios, tu rincón favorito del aeropuerto. Te quiero Papá".

Reacciones

Las reacciones a la publicación no han tardado en llegar. El post acumula más de 2.000 likes, en menos de dos horas de publicación, y más de 40 comentarios.

Entre ellos, abundan los corazones y mensajes de cariño, como el de la usuaria Maite, que comenta: "Qué bonito lo cuentas, Irene. Llegas al corazón. Un abrazo, familia".

También se han dejado ver por los comentarios famosos de la talla de Cristina Castaño, actriz y compañera de set durante muchos años, la cual ha respondido con corazones el post de Irene.

El actor sufrió un ictus isquémico en noviembre de 2021 que le apartó de la vida pública, teniendo por delante un largo camino de recuperación. Ahora, gracias a mensajes como el de Irene, es posible conocer un poco más de cerca cómo es la vida actual del actor aragonés.