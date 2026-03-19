Alejandro Moda lanza su nueva línea de perfumes Forever dentro de su 50 aniversario: "Es una forma invisible de vestir"

Alejandro Moda ha celebrado esta tarde en su tienda de Isaac Peral la presentación oficial de su nueva línea de perfumes, en un acto enmarcado dentro de la conmemoración de su 50 aniversario.

La firma ha reunido a clientes, colaboradores, amigos de la casa y representantes de distintos ámbitos de la vida social e institucional de Zaragoza en una cita pensada para compartir uno de los lanzamientos más especiales de esta etapa.

La presentación ha estado presentada por Vanessa Til, responsable de la marca, acompañada por Alex, imagen de la campaña, en una puesta en escena que ha servido para dar a conocer el relanzamiento de Forever, fragancia emblemática de la firma, junto a dos nuevas propuestas: Forever In Love y Forever Young.

Durante el acto también han participado Alejandro Martínez, propietario de la firma, y Félix Brocate, consejero de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, quienes no han querido perderse esta jornada con gran significado para Alejandro Moda, destacando tanto la trayectoria de la empresa como su arraigo en la ciudad y su capacidad para seguir evolucionando sin perder su identidad.

Con esta nueva línea, Alejandro Moda traslada al universo del perfume los valores que han definido a la marca a lo largo de cinco décadas: elegancia, personalidad, autenticidad y cercanía.

En este sentido, la colección nace como una extensión natural de su lenguaje estético y emocional, incorporando una nueva dimensión sensorial al universo de la firma. "Es una forma invisible de vestir, llevar la esencia de la firma más allá de la ropa", ha expresado Vanessa.

La propuesta se articula en torno a tres fragancias con personalidad propia. Forever representa una elegancia masculina atemporal y serena; Forever In Love aporta un carácter envolvente, sofisticado y emocional; y Forever Young se presenta como una creación fresca, vibrante y de espíritu unisex, vinculada a una visión más libre, contemporánea y generacional del perfume.

Uno de los momentos más destacados de la velada ha sido la proyección del spot de campaña protagonizado por Alex, cuya presencia ha reforzado el carácter actual, cosmopolita e internacional de la colección. Su participación ha aportado además un componente especialmente cercano y simbólico, muy en línea con la dimensión humana y familiar que forma parte del ADN de Alejandro Moda.

La nueva línea de perfumes se acompaña de una imagen cuidada y coherente con el posicionamiento de la marca, con un diseño de packaging de líneas orgánicas y depuradas, materiales transparentes, tonos suaves y acabados cálidos que evocan naturalidad, equilibrio y sofisticación.

Este lanzamiento se enmarca dentro de la celebración del 50 aniversario de Alejandro Moda, una fecha clave que la firma está viviendo no solo como una oportunidad para mirar a su trayectoria, sino también para proyectarse hacia el futuro.

En este contexto, la marca ha recordado también su compromiso con el entorno a través de iniciativas como la Beca Alejandro Moda, con la que ha contribuido a recaudar 50.000 euros destinados a la investigación del cáncer de próstata.

La velada ha concluido en un ambiente distendido, acompañado de música en directo y una propuesta gastronómica cuidada al detalle, poniendo el broche final a una presentación que simboliza una nueva manera de entender Alejandro Moda: ahora, también a través del aroma.