Ya ha entrado en vigor: la Ley de Bienestar Animal prevé multas de hasta 50.000 euros por no identificar bien a tu mascota

Muchos creen que el mayor peligro para su mascota es que se escape de casa, tenga una pelea con otro animal o, en el peor de los casos, enferme. Pero quizá el verdadero susto aparezca en el buzón, en forma de una multa que llega a las cinco cifras.

La ley de Bienestar Animal del 7/2023 ha cambiado algo que muchos dueños todavía pasan por alto. Hablamos de la correcta identificación de su mascota, independientemente de que se trate de un perro, gato, hurón u otros animales de compañía.

Ahora, no poner el chip o tener los datos desactualizados deja de ser una simple 'chapuza' o descuido, para ser una infracción grave que puede salir muy cara.

La decisión de tener a tu mascota 'al día' no es menor. Según los datos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el 95% de los gatos y el 70% de los perros que llegan a centros de acogida no están identificados con chip.

Cada año se abandonan cerca de 300.000 animales en España, siendo uno de los países con mayor tasa de abandono de Europa. Ahora, multiplica esta cifra por multas que van de 10.001 a 50.000 euros. El resultado es abismal.

Identificar bien a tu mascota

Esta labor va más allá de poner un simple chip. Este debe ponerlo un veterinario dado de alta en el registro autonómico correspondiente y los datos del propietario (nombre, dirección, teléfono) tienen que estar actualizados.

Es decir, si cambias de móvil, de casa o el animal pasa a otro dueño, hay que comunicarlo y subsanarlo.

Los errores más habituales se cometen prácticamente sin darse cuenta. Desde el clásico, "no le pongo chip porque el perro siempre está en casa y no hace falta", hasta animales adoptados que siguen identificados en la protectora o en el criador.

Multas de hasta 50.000

Se considera infracción grave "no cumplir las obligaciones de identificación del animal", establece el artículo 74 de la Ley de Bienestar Animal. Entendiendo como grave toda la "acción u omisión y derivada del incumplimiento de las obligaciones o de la realización de conductas prohibidas impliquen daño o sufrimiento para el animal", señala la norma.

En este sentido, la misma ley establece en su artículo 76 que las infracciones graves suponen una multa de 10.001 a 50.000 euros. Dentro de esa franja, dependerá de la gravedad de la situación.

Por ello, tener a tu mascota identificada y al día no solo facilita su localización en caso de pérdida, sino que también es esencial para evitar este tipo de sustos.