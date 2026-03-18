Ya ha entrado en vigor: la ayuda destinada a mayores de 65 años con la que van a limpiar a tu casa gratis

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un servicio público dirigido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores y en situación de dependencia: la Ayuda a Domicilio.

Esta prestación, integrada en el sistema municipal de servicios sociales, permite que quienes tienen dificultades para desenvolverse con autonomía puedan seguir viviendo en su casa en condiciones adecuadas.

Entre las actuaciones que contempla este servicio destaca la limpieza del domicilio, una de las demandas más habituales entre las personas beneficiarias.

Este apoyo se presta a través de profesionales que acuden al hogar para realizar tareas básicas como el mantenimiento del orden, la limpieza general o el acondicionamiento de la vivienda.

El objetivo es garantizar un entorno seguro y saludable, especialmente en aquellos casos en los que la edad o problemas de salud impiden asumir estas labores.

La ayuda está dirigida principalmente a personas mayores de 65 años, aunque también pueden acceder personas con discapacidad, en situación de dependencia o unidades familiares que atraviesen dificultades puntuales.

En todos los casos, el acceso está condicionado a una valoración previa por parte de los servicios sociales municipales, que determinan el grado de necesidad y el tipo de apoyo más adecuado.

El servicio no se limita únicamente a la limpieza. También puede incluir atención personal como apoyo en la higiene o la movilidad, acompañamiento y otras tareas domésticas.

Sin embargo, la limpieza del hogar constituye uno de los pilares fundamentales, ya que incide directamente en la prevención de riesgos y en el bienestar cotidiano de los usuarios.

En cuanto a la financiación, la Ayuda a Domicilio es gratuita pero no en todos los casos, depende de la situación económica del solicitante.

El coste depende de la situación económica de la persona, estableciéndose un sistema de copago progresivo. Esto implica que algunas personas pueden acceder al servicio sin coste, mientras que otras deben abonar una parte en función de sus ingresos.

TABLA DE TARIFAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO, 2025 Ayuntamiento de Zaragoza

Para solicitar esta ayuda, es necesario acudir a los centros municipales de servicios sociales, donde se inicia el procedimiento de valoración.

Tras este análisis, se establece un plan individualizado que determina tanto la intensidad del servicio como las tareas a realizar en el domicilio.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Zaragoza busca favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual, retrasando o evitando su ingreso en recursos residenciales. Al mismo tiempo, se ofrece un respaldo clave a las familias cuidadoras, contribuyendo a reducir la sobrecarga asociada a estas situaciones.