La ciudad española con Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: conserva una colegiata del siglo XIII

El patrimonio no siempre está en los destinos más evidentes. A veces, se esconde en ciudades tranquilas, de calles estrechas y plazas silenciosas, donde cada piedra cuenta siglos de historia.

Es el caso de Calatayud, una localidad aragonesa que guarda uno de los conjuntos más valiosos del arte mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO… y que puedes recorrer a pie.

La UNESCO creó la Lista del Patrimonio Mundial para proteger aquellos bienes culturales y naturales con un valor universal excepcional.

Lugares cuya desaparición supondría una pérdida irreparable para la humanidad. En Aragón, varios enclaves forman parte de esta lista privilegiada: el mudéjar aragonés, el Camino de Santiago, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido o el arte rupestre del arco mediterráneo.

Pero si hay un estilo que define la identidad de esta comunidad es el mudéjar.

Su reconocimiento comenzó en 1986 con varios monumentos de Teruel y se amplió en 2001 a todo Aragón, incluyendo joyas como el Palacio de la Aljafería o la Catedral del Salvador de Zaragoza.

Entre ellos, destaca una ciudad menos masificada pero igual de impresionante: Calatayud con su colegiata.

Colegiata de Santa María la Mayor

El gran símbolo de Calatayud es la Colegiata de Santa María la Mayor. A simple vista, sorprende por su imponente torre octogonal, que roza los 72 metros de altura y se convierte en una de las más altas del mudéjar aragonés.

Pero lo más interesante está en su mezcla de estilos. Construida sobre el solar de una antigua mezquita en el siglo XII y consagrada en 1249, la colegiata ha ido evolucionando con el tiempo.

Colegiata de Santa María la Mayor, Calatayud. Santiago Cabello Descubre Calatayud

Conserva elementos mudéjares originales como el ábside, la torre o el claustro, a los que se sumaron aportaciones renacentistas y una rica decoración barroca en su interior.

El resultado es un edificio que no responde a una sola época, sino a muchas.

Torre de Santa María, Calatayud. Turismo de Aragón

Un lugar donde conviven influencias islámicas y cristianas, reflejo de la historia de Aragón.

Su interior, amplio y luminoso, se organiza en tres naves de igual altura, creando un espacio uniforme y sorprendente para el visitante.

Qué ver en Calatayud

Sin embargo, Calatayud no es solo una iglesia. Es una ciudad que invita a pasear sin rumbo, a perderse entre calles que todavía conservan el trazado de su pasado islámico.

A apenas cinco kilómetros se encuentran los restos de Bílbilis, la antigua ciudad romana que demuestra que este enclave ya era estratégico hace más de dos mil años. Más tarde, durante la etapa musulmana, se levantó el castillo de Ayub, origen del nombre actual de la ciudad.

Imagen de archivo de Calatayud Ayto Calatayud

Hoy, ese legado se percibe en el barrio de la morería, con su entramado de calles estrechas y sinuosas. Y también en otros ejemplos mudéjares como la iglesia de San Pedro de los Francos o la de San Andrés.

El recorrido por Calatayud tiene paradas obligatorias. Una de ellas es la Iglesia de San Juan el Real, donde se pueden admirar las pechinas de su cúpula pintadas por un joven Francisco de Goya.

Calatayud. Redes Sociales

También merece la pena descubrir antiguas puertas de la ciudad como la Puerta de Terrer o la Puerta de Zaragoza, pasear por la judería o detenerse en la plaza de España. Y para los curiosos, la Hospedería Mesón de la Dolores ofrece un viaje a la historia de uno de los personajes más populares del folclore español.

Además del patrimonio, la ciudad mantiene vivas sus tradiciones. Fiestas como Las Alfonsadas, que recrean la conquista cristiana por Alfonso I o las celebraciones de San Roque en agosto llenan las calles de ambiente y convierten la visita en una experiencia aún más completa.

Fiestas de San Roque en Calatayud @SanRoqueCalatayud Instagram

Calatayud es uno de esos destinos que combinan historia, arte y autenticidad sin grandes multitudes. Un lugar donde el patrimonio mundial no se contempla a distancia, sino que se vive paso a paso.

Porque a veces, los mejores viajes no son a los lugares más famosos, sino a aquellos que todavía conservan la capacidad de sorprender.