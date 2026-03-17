Parece Japón, pero está en Aragón: la escapada de primavera donde miles de cerezos tiñen el paisaje de rosa

Junio marca el 'pistoletazo de salida' a la recogida de frutos. Es el momento en el que las cerezas llegan a su mejor punto y se convierten en una auténtica joya culinaria que apetece comprar, probar y disfrutar.

Sin embargo, meses antes, en primavera, los campos de cerezos ya regalan un espectáculo que despierta auténtica devoción.

Aragón, con miles de hectáreas dedicadas a este cultivo, no se queda atrás. Como si de los campos de Kioto se tratara, hay una pequeña ciudad aragonesa que destaca por su espectacular proceso de floración, ya que sus campos se tiñen de rosa creando una estampa tan llamativa como inolvidable.

Hablamos de Caspe, un municipio ubicado a una hora y veinte minutos en coche de Zaragoza y que es hogar de la peculiar cereza de Caspe. Se trata de una variedad algo más redonda y de color más oscuro que otras, convirtiéndola en un producto tan singular como apreciado.

La floración en Caspe

A finales de marzo y comienzos de abril es la fecha clave para ver estos paisajes, donde cerezos que rodean el municipio forman estampas que intercalan los tonos blancos y rosas.

El buen sistema de riego y el clima suave hacen que la floración sea muy homogénea y que los árboles estén muy cargados de flores, creando una especie de 'alfombra' floral alrededor de Caspe.

Sobre todo en el entorno cercano al embalse de Mequinenza, conocido como 'Mar de Aragón'. Un embalse que ocupa nada menos que 110 km, con un litoral que supera los 500 km y que supone el entorno ideal para cultivar esta fruta, gracias a la fertilidad de las tierras.

Tal es su belleza que el National Geographic lo califica como "una de las floraciones más bonitas que se pueden encontrar en Aragón".

Los amaneceres y atardeceres son especialmente bonitos, siendo el momento perfecto para sacar la cámara de fotos. La luz resalta los colores de las flores sobre el paisaje del Bajo Aragón y el espejo de agua del embalse.

Aunque, como dice el refrán, "una imagen vale más que mil palabras".

Embalse de MEquinenza y sus cerezos en flor A. Viri

Este fenómeno se ha convertido en todo un reclamo turístico, atrayendo a cientos de curiosos que quieren comprobar de primera mano como es la floración en Caspe.

De hecho, este pasado fin de semana el Ayuntamiento de Caspe celebró la III Andada 'Flor de Caspe', una actividad que reunió a 130 participantes en un recorrido pensado para disfrutar de los frutales en flor y contemplar, además, las vistas panorámicas del 'Mar de Aragón'.

Andada Flor de Caspe Ayuntamiento de Caspe

Otros puntos cerca de Zaragoza donde ver cerezos en flor

Además de Caspe, hay diversos pueblos de Aragón con extensos cultivos de este frutal donde admirar la floración. Como por ejemplo: