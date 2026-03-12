Ya es oficial: deducciones en la declaración de la renta a los menores de 36 años que vivan en estos pueblos

La campaña de la renta 2026 arrancará este 8 de abril y finalizará el 30 de junio (ambas fechas inclusive).

A partir de este día, los contribuyentes de Aragón tendrán que presentar sus ingresos y sus gastos, y ponerse al día con Hacienda.

A la hora de hacer las cuentas, en Aragón existen hasta 22 deducciones que pueden hacer que la balanza se incline hacia nuestro favor.

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales retos para los jóvenes en España, y entre esas deducciones, se premia a los menores de 36 años que se vayan a vivir a un pueblo.

La administración autonómica ha puesto en marcha una medida fiscal destinada a facilitar la independencia y, combatir la despoblación rural: una deducción en el impuesto sobre la renta para menores de 36 años que adquieran o rehabiliten su vivienda habitual en municipios pequeños de hasta 3.000 habitantes.

Deducción en la renta

La medida permite a los contribuyentes deducirse en el IRPF el 5% de las cantidades invertidas durante el año en la compra o rehabilitación de su vivienda habitual situada en municipios de menos de 3.000 habitantes o en núcleos rurales similares. En determinadas zonas con mayor riesgo de despoblación, el porcentaje puede alcanzar el 7,5%.

Esta deducción se aplica sobre los pagos realizados cada año relacionados con la vivienda, como la entrada inicial, las cuotas de la hipoteca o las obras de rehabilitación.

Por ejemplo, si un contribuyente paga 10.000 euros en un año por su vivienda, podría reducir su factura fiscal en unos 500 euros.

El incentivo está dirigido específicamente a jóvenes con ingresos moderados.

Para beneficiarse de la deducción es necesario tener menos de 36 años, que se trate de la primera vivienda habitual y no superar determinados límites de renta: aproximadamente 21.000 euros de base imponible en declaración individual o 35.000 euros en declaración conjunta.

Además, cuando se aplica la deducción vinculada a zonas con riesgo de despoblación, el contribuyente debe mantener su residencia en la vivienda durante al menos cuatro años.

Pueblos

La deducción de la renta se aplica a municipios de menos de 3.000 habitantes, y la Agencia Tributaria mantiene un listado completo por cada provincia aragonesa.

Zaragoza: 293 municipios

Huesca: 202 municipios

Teruel: 236 municipios

En total suman 731 municipios. En cualquiera de estos pueblos, los jóvenes aragoneses menores de 36 años que se compren una vivienda (o rehabiliten la que ya tienen) tendrían esa deducción en la declaración de la renta.

Entre los pequeños pueblos rurales, en la provincia de Zaragoza destacan: Ateca, Ariza y Daroca. En Huesca encontramos algunos municipios como Ayerbe, Grañén y Albalate de Cinca. Y en la provincia de Teruel se podría comprar una vivienda en Híjar, Villarquemado o en Samper de Calanda.

Aragón tiene muchísimos municipios pequeños; de hecho, buena parte de sus pueblos están por debajo de los 3.000 habitantes, lo que explica por qué esta deducción está vinculada a la lucha contra la despoblación rural.