Confirmado por el BOE: este día cambiará la hora en España y dará comienzo el horario de verano

El invierno está dando sus "últimas campanadas", como se dice popularmente. Las pistas de esquí viven sus últimos días de gloria mientras cada vez es más habitual encontrarse con esos días de sol en los que apetece sentarse a disfrutar de una terraza.

Una combinación de factores que vaticina la llegada del cambio horario en Aragón y en el resto de España. Una modificación que se realiza dos veces al año y que marca el inicio del horario de verano y, por consiguiente, su final.

El primer cambio de hora de este 2026 está más cerca que nunca. Así lo ha confirmado el BOE en su Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026.

Domingo 29 de marzo

En la madrugada del sábado 28 de marzo al domingo 29 será cuando nos despediremos del horario de invierno, en el cual anochece antes, con el objetivo de alargar un poco más las horas de sol y dar la bienvenida al horario de verano.

En concreto, en dicha madrugada se deberán adelantar los relojes una hora más. Es decir, cuando los relojes marquen las 2.00, serán las 3.00, lo que supone que la noche será una hora más corta de lo normal.

No es el último cambio de hora que tiene previsto el BOE. En su apartado segundo, fija el 25 de octubre de 2026 como fecha final del horario de verano.

Un cambio polémico

Tradicionalmente, el cambio de hora en Europa se ha visto como unacuestión polémica y polarizada, siendo un foco de discusión.

La motivación del mismo se apoya en el ahorro energético. Un factor que, según diversos estudios, es muy limitado e, incluso, inexistente. Además de otros informes que ponen en relieve los negativos efectos de salud que lleva aparejado el cambio de hora.

La Comisión Europea planteó poner fin al ajuste horario en 2019, trasladando el asunto al Parlamento Europeo, que también llegó a plantear la eliminación de esta medida dos años más tarde.

Aunque finalmente quedó paralizado, sin lograr el consenso necesario de los gobiernos estatales, lo que está claro es que en España, al menos este 2026, tendremos dos cambios de hora según refleja el BOE.