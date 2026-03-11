Llega a Carrefour el mueble zapatero más elegante y versátil de la temporada: ahora con un descuento del 50%

Llegar a casa y cambiarse los zapatos por unas zapatillas cómodas es de lo mejor que hay.

Por eso, en cada vez más hogares, hay un zapatero justo en la entrada de la vivienda. Además, de esta manera evitamos ensuciar la casa más de lo necesario al usar unas zapatillas de casa que no arrastran toda la porquería de la calle.

Por otro lado, los muebles con baldas y cajones ayudan a guardar muchas cosas y mantener la casa ordenada.

Tal vez la marca más conocida para mobiliario del hogar sea IKEA; no obstante, Carrefour cuenta también con muchas propuestas en este sector muy interesantes.

Uno de los muebles más elegantes y versátiles de la temporada es el zapatero de 3 puertas que tiene un descuento superior al 50%.

Zapatero de Carrefour

Carrefour ha rebajado de forma notable uno de esos muebles prácticos que nunca sobran en casa, un zapatero compacto y funcional.

Ahora puede encontrarse por solo 49,90 euros, cuando antes costaba 120,90 euros. Eso sí, la venta es exclusivamente online.

Zapatero 3 puertas. Carrefour

La oferta supone un descuento muy llamativo para quienes buscan mejorar el orden en el hogar sin gastar demasiado. Además, el envío, si solicita antes del 17 de marzo, es gratis.

Se trata de un mueble pensado para aprovechar el espacio y mantener el calzado organizado de forma sencilla.

El zapatero cuenta con tres puertas abatibles que facilitan el acceso al interior. Además, incorpora un freno o tope que permite abrir los compartimentos con comodidad para colocar o coger los zapatos sin que la puerta se abra en exceso.

Gracias a este sistema, el uso diario resulta más práctico y cómodo, especialmente en zonas de paso, como la entrada de la casa donde se necesita rapidez y orden.

Zapatero 3 puertas. Carrefour

Otro de sus puntos fuertes es su versatilidad. Este mueble puede colocarse en habitaciones, pasillos o recibidores, aunque su diseño discreto y su volumen compacto permiten colocarlo prácticamente en cualquier estancia de la casa.

Con capacidad para almacenar hasta 18 pares de zapatos (dependiendo del tamaño del calzado), se convierte en una solución eficaz para mantener despejada la entrada del hogar o el dormitorio.

Las botas y los tacones altos habrá que guardarlos en otro sitio pues en este zapatero no caben o habría que 'apretujarlos' demasiado, algo que no es conveniente para el calzado pues se acaba estropeando.

Fabricado en melamina de alta calidad y disponible en varios colores a elegir, el zapatero combina resistencia y estética. Sus dimensiones, de 60 centímetros de ancho, 110 centímetros de alto y 24 centímetros de profundidad, lo hacen especialmente adecuado para espacios reducidos.

Carrefour entrega el mueble desmontado pero incluye un libro de instrucciones para un montaje sencillo, aunque las herramientas necesarias para su instalación no están incluidas.