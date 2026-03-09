Aterriza en Zaragoza el festival de hamburguesas más famoso de España: carnes prémium y combinaciones atrevidas

The Champions Burger, el festival gastronómico más viral del momento, arranca su ruta California Dreaming y Zaragoza será el punto de partida. La ciudad disfrutará en primicia de una puesta en escena completamente renovada e inspirada en la estética y el espíritu de la famosa costa oeste de Estados Unidos.

California Dreaming es la gira que busca este año la “Mejor smash burger de España”, un recorrido que avanzará ciudad a ciudad como una auténtica ruta por la costa del Pacífico estadounidense, recreando su street food.

Con miles de seguidores y convertido ya en un fenómeno gastronómico, The Champions Burger ha querido que sea el público zaragozano quien estrene este nuevo formato que combina el ocio y la gastronomía con un novedoso espectáculo de entretenimiento, como agradecimiento por la gran acogida que siempre ha recibido. Será la única visita del tour a la ciudad.

Street food americano

El mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa transformará la zona Expo del 18 de marzo al 5 de abril en un auténtico escenario californiano con sus tradicionales calles icónicas, neones y food trucks en colores pastel. Un ambiente que recupera la esencia de la costa oeste: vida al aire libre, música suave, estética de los atardeceres del Pacífico y esa forma relajada de disfrutar los planes sin prisas y siempre con algo rico para comer.

A The Champions Burger, el público viene a comer y a disfrutar de la experiencia. 19 de los restaurantes más top del país llegarán a Zaragoza para encender sus parrillas y presentar sus innovadoras smash burgers creadas especialmente para esta ruta. Propuestas con ese punto atrevido que conecta con el mood de la costa oeste.

Smash burger.

Subidos a sus famosos food trucks, los chefs cocinarán al momento y desplegarán técnica y creatividad para convertir su elaboración en la receta ganadora. Entre los participantes, Madison, Mai Tai y Nostra Smash competirán en casa y buscarán conectar con el público zaragozano, que siempre responde con fuerza en cada edición.

Fuera de competición, el evento reunirá a destacadas figuras del mundo gastronómico como el youtuber Joe Burger y su nueva marca Faakin Smash, o la hamburguesería Smash Hiro, impulsada por el popular creador de contenido Esttik. Además, participará el restaurante cordobés Nolito’s –ganador del triple podio en 2025 con su famosa burger “Diamante Azul”–.

Smash y producto prémium

Las hamburguesas hechas con la técnica smash ganan cada vez más adeptos y vuelven a ser las protagonistas de esta ruta: carne presionada sobre la plancha a alta temperatura, sellado inmediato y una costra dorada y crujiente que concentra el sabor y mantiene la jugosidad en el interior.

A partir de ahí, los panes artesanales y las atrevidas combinaciones de ingredientes cuidadosamente seleccionados harán el resto con la misión de reinterpretar la hamburguesa subiendo el nivel gastronómico a una categoría superior.

En esta gira habrá burgers con pan brioche de colores o trufados, salsas especiadas con guiños latinos y asiáticos, quesos ahumados y curados intensos o crujientes y toppings inesperados que aportarán contraste en cada bocado.

Para acompañar, estarán los food trucks de Ybarra, con sus deliciosas patatas fritas, y Cheeck’s, con su irresistible pollo frito. Los más golosos también tendrán su espacio en esta cita y podrán elegir entre los esponjosos dónuts de pastelería Ioan, las cremosas tartas de queso de Seixis y los refrescantes helados de Loco Polo.

El público decide

De entrada gratuita, el público es el que decide. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar para seguir disfrutando de la experiencia California Dreaming. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres más votadas subirán al podio de Zaragoza. Además, la favorita local, recibirá una mención especial. Al final de la gira solo una ganará el título de “Mejor smash burger de España”.

Desde su creación, en 2018, The Champions Burger ha revolucionado la cultura de la hamburguesa, convirtiéndose en el líder de los eventos gastronómicos de entretenimiento. En 2025 se batieron récords: 57 ciudades visitadas, más de 8 millones de asistentes, 300 hamburgueserías participantes y un exitoso debut internacional en París y Oporto.

En 2026, el festival se reinventa y arranca su séptima edición con un tour de más de 60 ciudades, una expansión internacional que llevará la pasión por las burgers a nuevos destinos de Francia, Portugal y otros países europeos, y tres nuevas rutas temáticas: California Dreaming, The Big Game y All Star.