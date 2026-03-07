Ya ha entrado en vigor: multas de hasta 3.000 euros por pintar grafitis y de 750 por tirar colillas al suelo en Zaragoza

Zaragoza quiere ser una ciudad limpia, y las multas por los comportamientos incivicos ya han comenzado.

'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos' es el lema de la campaña de sensibilización ciudadana sobre limpieza y convivencia del Ayuntamiento de Zaragoza.

El plan comenzó hace unos meses con anuncios de sensibilización, charlas y multas económicas que se irán aplicando por distritos.

En el Casco Histórico y en el barrio Delicias los agentes de seguridad ya han empezado a poner sanciones. Entre las dos zonas suman más de 1.000 multas por diferentes comportamientos incívicos, desde no llevar líquido desinfectante para la disolución del orín de los perros, como depositar la basura fuera de los contenedores.

En las Delicias por ejemplo, unas 17 personas han sido sancionadas por orinar en la vía pública, otras 5 por llevar a sus mascotas sueltas (sin correa) por la calle y 4 por no recoger las necesidades de sus animales.

Ordenanza de Limpieza en Zaragoza

La Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 establece un marco claro que regula comportamientos cotidianos y que será reforzado con la vigilancia de la Policía Local, que incrementará su presencia en barrios y zonas con mayor afluencia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

El objetivo es prevenir, informar y sensibilizar, pero también actuar ante las conductas incívicas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad.

Después de la sensibilización con campañas publicitarias y charlas, la siguiente fase que se irá implantando por distritos son las sanciones económicas.

Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros por estropear el mobiliario urbano.

Depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

No recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros.

No llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros.

Realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle: sanción de hasta 750 euros.

Realizar grafitis en bienes de interés cultural: sanción de hasta 3.000 euros.

Rebuscar en los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

Tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

Aparte de estas multas, también están sancionados otros comportamientos como dejar muebles u otros utensilios fuera de los contenedores. Este tipo de residuos hay que llevarlos al punto limpio.