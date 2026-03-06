Andrea Ropero se convierte en embajadora del Ternasco asado 2026 en la presentación del Mes del Ternasco en Madrid

El Consejo Regulador de la IGP Ternasco de Aragón ha reconocido a Andrea Ropero como nueva Embajadora del Ternasco asado para este año 2026, relevando en el 'cargo' al primer embajador Luis Larrodera, que lo fue durante todo el año 2025.

Andrea Ropero es una destacada periodista y presentadora aragonesa de larga trayectoria nacional, principalmente en varios programas de La Sexta. Nacida en Binaced (Huesca), desde 2019 ejerce de reportera en El Intermedio, tras pasar previamente por La Sexta Noche.

Andrea es una enamorada de su tierra y de los Alimentos de Aragón. Y, en diferentes ocasiones, ha actuado como prescriptora del Ternasco de Aragón, a través de sus populares perfiles en redes sociales. Recientemente, además, elaboró en su casa y difundió una excelente receta de Ternasco asado que sirvió para retar al cocinero Carlos Maldonado a superarla en el programa Más vale tarde, también de La Sexta.

Primera presentación del Mes del Ternasco asado en Madrid

El nombramiento de Andrea Ropero como embajadora del popular plato aragonés se ha producido en el marco del primer acto de presentación en Madrid del Mes del Ternasco asado, que el Consejo Regulador de la I.G.P. Ternasco de Aragón ha realizado en el restaurante Kentya de la capital.

Varios periodistas y profesionales de la comunicación como José Miguel Monzón, más conocido como El Gran Wyoming, han descubierto los detalles de la quinta edición de estas jornadas gastronómicas, y han podido disfrutar de la excelente "paletilla de Ternasco asado con patatas panaderas", que estará disponible durante todo el mes en el restaurante de la calle Lagasca.

El objetivo principal de esta campaña promocional sigue siendo destacar el papel del Ternasco asado como plato referente de la gastronomía aragonesa, identificando y promocionando los establecimientos que lo ofrecen. Y, a su vez, incentivar el consumo de la carne rosa tanto en restaurantes como en casa.

Ternasco asado de Kentya (Madrid). Cedida

La acción más relevante es la muestra y concurso del Ternasco asado en hostelería, que este año amplía su cobertura a otras comunidades, gracias al esfuerzo de las comercializadoras y distribuidores de ámbito nacional.

Participan un total de 120 restaurantes de hasta 59 localidades, que proponen más de 155 platos con recetas tradicionales y no tradicionales. Lo que supone un crecimiento notable respecto a 2025: un 29% más de establecimientos participantes, un 24% más de platos que saborear y hasta un 35% más de localidades donde encontrarlo.

Ternasco asado en 20 restaurantes de otras zonas

Por primera vez, y como novedad principal de esta edición, se suman a la muestra (no concursan) hasta 20 restaurantes de otras zonas de España, situados en 4 comunidades autónomas diferentes: Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias.

Participan 4 establecimientos madrileños, 10 catalanes, 2 valencianos y 4 asturianos. La mayoría de ellos con paletilla o pierna de Ternasco asadas al horno de manera tradicional. Pero también algunos no tradicionales, como el "churrasco de Ternasco de Aragón IGP sobre puré de patata" que puede degustarse desde hace años en el restaurante Uval, ubicado en el edificio de la Casa de Aragón en Madrid; o la "royal de Ternasco de Aragón, setas y parmentier de tomillo ahumado" de Lino restaurante en Castellón.

La lista completa de los 20 establecimientos participantes en estas comunidades es:

Cataluña: Cab Balasch, en Torrelles del Llobregat; Ermita Bruguers, en Gavá; Rincón de Galicia, en Cornellá de Llobregat; Can Biel, en Llinars del Vallés; Aqqua restaurant, en Martorell; Cal Carter, en Mura; OAK restaurante - Club de Golf de Barcelona, en Sant Esteve Sesrovires; Merce Jubany, en Castelloi; Raviolo, en Manresa; y Hotel Bruc, en El Bruc. Todos ellos en la provincia de Barcelona, próximos a la ciudad condal.

Asturias: sidrería Casa Fulgencio, Bobela restaurante, vinoteca Planta 14 y bodega La Llera, todos en Mieres.

Comunidad Valenciana: El Cierzo, en Valencia; y Lino restaurant, en Castellón.

Comunidad de Madrid: El Italiano, en Tres Cantos; y restaurante Uval – Casa de Aragón, Tramo y Kentya en Madrid.

Ternasco asado tradicional y no tradicional

Los establecimientos participantes pueden competir en las dos categorías diferentes: la del Ternasco asado tradicional y/o la del Ternasco asado no tradicional.

Se entiende por Ternasco asado tradicional aquel plato elaborado y servido con cualquier parte con hueso de Ternasco de Aragón I.G.P. asada en horno y acompañada por patatas panadera. Y por no tradicional a los platos elaborados con Ternasco de Aragón I.G.P. asado que no cumplen todos los requisitos obligatorios para la categoría tradicional: lingotes deshuesados, cortes deshuesados y rellenos, así como los acompañados por guarniciones y salsas alternativas, o cualquier versión del Ternasco asado en el que este sea protagonista.

Dos equipos de jurados profesionales, dirigidos por Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón y Maestro del Cordero, están ya visitando los establecimientos participantes para elegir las mejores propuestas. Los ganadores se conocerán en la entrega de premios del lunes 30 de marzo.

Se premiarán los mejores Ternascos asados no tradicionales y tradicionales de cada provincia y de Aragón. Y se entregarán menciones a la excelencia.

Muestra y concurso en 100 restaurantes aragoneses

Los 100 restaurantes de Aragón que participan este año están situados en 44 pueblos y ciudades aragonesas, más de un 16% respecto a la edición anterior. Por provincias, se presentan 51 establecimientos en la de Zaragoza, 26 en la de Teruel y 23 en la de Huesca.

Son 8 las localidades aragonesas que cuentan con nueva representación hostelera en el Mes del Ternasco asado: Renanué, Villanúa, Biescas, Valderrobres, Miedes de Aragón, Gotor, Caspe y Muel.