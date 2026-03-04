Acaba de abrir en Zaragoza un nuevo restaurante italiano: "Hacemos la pasta desde cero y con precios razonables"

Si hay algo en gastronomía que le gusta a todo el mundo, eso es la pasta. Con diferentes tipos, salsas y elaboraciones, la hay para todos los paladares. Por ello, sea cual sea el lugar del mundo, siempre es posible encontrar un restaurante italiano en sus calles.

Eso sí, en un mercado con mayor competencia, es necesario diferenciarse. En esta línea, en Zaragoza ha abierto recientemente un nuevo restaurante italiano con un concepto novedoso en la ciudad, enfocado en la pasta fresca para llevar, al puro estilo del conocido local de Roma, 'Pastaciutta'.

Se trata de Ragazzo, ubicado en la zona de la Universidad, en la calle de Pedro Cerbuna 27, y que abrió hace poco. Fue el pasado viernes 20 de febrero cuando el nuevo local se inauguró, pero su dueño, Daniel García, ya puede confirmar que la acogida ha sido muy buena. “El pasado sábado estábamos cuatro y no dábamos abasto”, sostiene con alegría.

Esta idea nace de su vinculación con el país transalpino: “Siempre he estado muy ligado a Italia, porque mi hermano vivía ahí, estuve yendo desde pequeño, y llevaba mucho tiempo viendo negocios como este y me gustaba mucho el concepto”.

Al ver que funcionaba y que este ‘street food’ no estaba muy expandido en Zaragoza, decidió apostar por Ragazzo (chico en italiano), donde se elabora la pasta desde cero.

“De momento solo hacemos una pasta corta, paccheri. La hacemos nosotros en máquina, desde cero, con harinas traídas desde Italia. Aparte de esa, tenemos alguna que viene preparada, pero son también frescas, como el trofie”, explica García.

Este tipo de pasta se utiliza solo con pesto, aunque reconoce que no son del todo “pulcros” en cuanto a mezclar cada tipo de pasta con una salsa concreta. Aun así, aclara que un ravioli no se puede pedir con carbonara.

Además, la carta se completa con carbonara, trofie pesto, ragú genovese, gnocchi formaggi, cacio e pepe, arrabbiata, amatriciana y tiramisú de postre. Más adelante, Ragazzo tiene la idea de introducir algunas especiales que irán cambiando cada dos meses.

Las salsas también son todas elaboradas por ellos con productos de proveedores italianos y con el respaldo de haberse formado el cocinero en Roma.

Sin duda, ese cuidado y delicadeza es una de las diferencias de este nuevo italiano. Su propietario defiende que su valor es que “la pasta está buena, son todos productos de calidad y los vendemos a un precio razonable”. En concreto, considera que es un precio asequible y de lo más barato de Zaragoza.

Local para 18 personas

Aunque se enfoca en los platos de pasta para llevar, también hay hueco para quienes quieren disfrutar sentados en el restaurante. Es pequeño, pero según cuenta Daniel García, está teniendo mucha aceptación el consumo in situ.

“No era exactamente lo que nosotros queríamos, pero nosotros estamos encantados. El local tiene un banco con tres mesas con taburetes, en total caben 18 personas. Además, hay una barra, que es lo que más me gusta porque tiene una cristalera y el cliente ve la cocina entera con el cocinero delante”, detalla.