Esta zona del Pirineo aragonés ha invertido más de 4 millones de euros en su nueva estrategia de turismo sostenible

En Ribagorza el futuro se construye paso a paso, con respeto por la tierra y la mirada puesta en el mañana. En esta comarca del Pirineo aragonés, ahora el turismo se levanta sobre una base que tiene como fundamentos principales el respeto a la naturaleza y la cooperación, pero sin renunciar a la tradición y sus raíces. Eso sí, con la mirada puesta en una nueva forma de entender el futuro.

En este camino, una inversión de 4.150.000 euros ha marcado un antes y un después en la forma de entender el destino, impulsando un proyecto de transformación turística tan ambicioso como profundo. De esta forma, el Plan de Sostenibilidad Turística del Destino (PSTD) se ha convertido en la hoja de ruta a seguir para conseguir este cambio.

La sostenibilidad ambiental, la modernización de infraestructuras, la digitalización y la mejora de la experiencia del visitante son los cuatro ejes fundamentales para que Ribagorza continúe creciendo, pero sin perder su esencia. Aunque esto no se queda ahí, porque cuenta con otras 28 medidas adicionales.

Para lograr que este proyecto haya salido adelante con éxito, ha sido fundamental la cooperación entre los ayuntamientos, asociaciones y agentes turísticos. La unión entre instituciones y la implicación del tejido social han convertido el proyecto en un auténtico ejemplo de cooperación territorial e institucional.

Tres valles y una comarca unida

Pueblo a pueblo, valle a valle, la Ribagorza tiene un carácter plural, diseñado a base de paisajes y diversas voces que marcan su naturaleza. Por ello, el PSTD se ha llevado a cabo en torno a los tres grandes ejes naturales que vertebran su territorio y explican este equilibrio.

Por un lado, está el valle del Ésera, con Benasque como centro de la vida turística, la montaña y la hospitalidad de todos sus vecinos.

Turismo en Graus. Comarca Ribagorza

Por otro lado, se encuentra el valle del Isábena que actúa como guardián del patrimonio rural, la tranquilidad y la autenticidad de los pueblos que mantienen viva la memoria del territorio.

Y por último, está el corredor del Río Noguera Ribagorzana. Este es el punto de encuentro y conexión de la comarca, la ventana abierta a la colaboración y a las oportunidades del futuro.

Sin embargo, cada uno de estos lugares aporta una personalidad diferente a la comarca, y juntos forman un destino donde los visitantes encontrarán un territorio diverso, equilibrado y con costumbres arraigadas que perduran con el paso de las generaciones.

Sostenibilidad real e innovación

En este proceso de cambio y transformación, Ribagorza ha asumido un compromiso medioambiental firme. De hecho, las actuaciones apuestan por la eficiencia energética, la protección del paisaje y la mejora de los equipamientos públicos.

Todo esto se integra en el espacio con criterios para no causar daños significativos en el ecosistema, con el objetivo de reforzar el desarrollo económico y la conservación de ecosistemas tan valiosos para la comarca como el Parque Natural Posets-Maladeta.

Como no podía ser de otra forma, la digitalización también juega su papel en este proceso de cambio. Las nuevas herramientas tecnológicas, la señalización avanzada y los contenidos audiovisuales de calidad, permiten ofrecer al visitante una experiencia mejor.

Legado compartido

Con muchas actuaciones ya finalizadas y otras en marcha, el plan se encuentra en su tramo final de ejecución. Aunque el verdadero valor no está solo en los proyectos concretos, sino en el cambio de mentalidad que ha generado, pasando a ser un territorio que destaca por su capacidad de cooperación, planificación y que apuesta por el futuro.

Los 4.150.000 euros han sido financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU. Gracias a esta inversión, Ribagorza ha conseguido avanzar hacia una modernización para consolidarse como un nuevo modelo de turismo más competitivo y respetuoso.

En definitiva, esta comarca del Pirineo aragonés es un ejemplo de cómo el progreso puede construirse desde el arraigo y con la unión del pueblo, pero sin renunciar a su verdadera esencia.