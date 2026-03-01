La calle más estrecha de España está en un pueblo de 50 habitantes en Zaragoza: sólo cuenta con 41 cm de ancho

A dos horas de Zaragoza dirección a la bella comarca de las Cinco Villas se encuentra Urriés, un pequeño y coqueto pueblo que puede presumir de albergar entre sus calles la que será, certificada por el Libro Guinness de los Récords, como la más estrecha de España y la segunda más angosta de Europa.

Conocida popularmente como "El Callejón", pretender atravesar sus 41,5 centímetros de ancho supone todo un reto para los vecinos y curiosos que se pasen por Urriés a visitarla. De hecho, hay quienes tienen que ponerse de lado para poder atravesar este pasaje.

Además, este callejón medieval cuenta con 25 metros de longitud, con escaleras y muros de piedra en los laterales, situándose muy cerca de la iglesia de San Esteban, otro de los emblemas del municipio.

Como curiosidad, cabe destacar que la calle permaneció cortada unos 25 años debido a temas de saneamiento, siendo finalmente reabierta al público en 1955.

¿Por qué es la más estrecha? Ranking

En España hay otras muchas calles estrechas que entran dentro de la conversación por este reconocimiento, pero suelen tener unos 50 cm de ancho.

Una cifra notablemente superior a la que tiene 'El Callejón' de Urriés, que sólo se ve superado a nivel europeo por una calle alemana, Spreuerhofstrasse (en Reutlingen), que llega a unos 31 cm, pero ni siquiera está claro si es lo que consideramos como una 'calle normal' porque da salida a una propiedad privada.

Teniendo esto en cuenta, el ranking español queda de la siguiente manera:

'El Callejón', Urriés (Zaragoza): con 41,5 cm en su punto más estrecho. Travesía del Morón, Hervas (Cáceres): también se la conoce como 'la calle de los enamorados' y cuenta con apenas 50 cm en su punto más angosto. 'Calleja de las Flores', Córdoba: adornada con paredes blancas y, como su propio nombre indica, con macetas y flores que cuelgan de la pared al más puro estilo andaluz. También tiene 50 cm de ancho en su punto más estrecho. Calle Zanjilla, en Soportújar (Granada): un rincón de la Alpujarra granadina de apenas 50 cm. Calles de la Alcuza (Málaga): con 55 centímetros.

Así es Urriés, el pueblo con la calle más estrecha de España

La estrechez de 'El Callejón' bien podría servir como metáfora del reducido tamaño del municipio, que apenas cuenta con entre 40 y 50 vecinos censados.

Un pueblo pequeño, sí, pero con un encanto intacto y una historia apasionante. Su fundación se atribuye a Pedro Jordán de Urriés, noble aragonés cuyo apellido dio nombre a uno de los grandes linajes del antiguo Reino de Aragón.

Pasear por la localidad es viajar en el tiempo. Sus calles medievales, flanqueadas por fachadas de piedra y casas señoriales, conservan ese aire sobrio y elegante que define a las Cinco Villas. Entre ellas destaca "una vistosa fachada barroca", señalan desde la web de Turismo de Aragón. Sobresalen también la Casa Orán y Casa Borgas, esta última una imponente vivienda nobiliaria.

El gran referente arquitectónico es la iglesia románica de San Esteban (siglo XII), conocida por sus antiguas pinturas murales de estilo gótico, hoy conservadas en el Museo Diocesano de Jaca. Un testimonio artístico que habla del pasado esplendor del lugar.

Y tras el recorrido por el pueblo, llega el momento de un merecido descanso. Para 'recargar las pilas', nada mejor que hacer un alto en el Hostal-Restaurante Urriés, donde la cocina casera es la protagonista y el menú, disponible de martes a domingo, invita a alargar la sobremesa sin prisas.

Cómo llegar a Urriés

Si partes desde Zaragoza capital, el trayecto será de un poco menos de dos horas, recorriendo 132 kilómetros en coche por la A-1102 y la A-127. En cambio, desde Huesca el camino será parecido (algo menos de dos horas de coche) rumbo a la A-127.