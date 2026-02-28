Acaba de llegar a Jysk uno de los zapateros más prácticos y baratos de la temporada: cuesta 11,50 euros y tiene 2 estantes

Uno de los problemas más comunes en la convivencia de todas las casas es el desorden. Aspectos tan aparentemente inofensivos como perder el mando del televisor o dejar unos platos sin fregar pueden suponer verdaderos conflictos familiares.

De todos ellos, dejar las zapatillas 'abandonadas' parece ser una constante habitual en la mayoría de casas.

Cuando se tienen pocos recambios de zapatos no tiene por qué afectar a la limpieza, aunque la cosa cambia si hay varias personas conviviendo o se tienen muchos pares...en ese caso te recomendamos organizarlos con un zapatero.

Brilla especialmente una opción de Jysk, la cadena danesa especialista en mobiliario para el hogar, con un zapatero de madera sencillo, práctico y económico. Estando disponible por 11,50 euros.

Así es el zapatero

Se trata de un mueble color madera (marrón claro), el cual le otorga una apariencia rústica fácilmente combinable con cualquier decoración de interiores. Está fabricado mediante materiales como el bambú, poliéster y abedul macizo.

Una de sus características más destacables son sus dos estantes, apilables y con una resistencia de carga no superior a los 5 kilos.

El zapatero viene en un único paquete, desmontado, y una vez en pie pesa un total de dos kilos, siendo un mueble perfectamente transportable a cualquier estancia de la casa. En cuanto a las medidas, ocupa un ancho de 54 cm, una altura de 43 cm y una profundidad de 25 cm.

Zapatero EGTVED Jysk

En lo que a valoración de los usuarios se refiere, el zapatero está siendo todo un éxito si nos basamos en su calificación, ya que cuenta con un 4.5 sobre 5 de valoración, sumando un total de 42 comentarios, ideales para comprobar las especificaciones del mueble más allá de su ficha técnica.

En este sentido, podemos encontrar opiniones como la de Javier, que comenta: "Zapatero bueno y económico donde caben 4 pares de zapatos (2 arriba y 2 abajo)".

Opciones de compra y devolución

Aunque lo más recomendable es comprarlo en una de las tiendas físicas de Jysk, puede adquirirse también vía online o mediante la opción de 'Click and Collect', comprando online y recogiendo en tienda (encontrándose en stock en 174 tiendas actualmente).

En lo que a devoluciones se refiere, Jysk tiene una política de devoluciones ilimitadas, pudiendo devolver el zapatero sin límite de tiempo y en cualquier tienda Jysk.

Otros zapateros

Asimismo, si priorizas otros aspectos como el diseño, la cadena escandinava ofrece otras numerosas variedades de zapateros.

Ejemplo de ello es este armario - zapatero en color beige con dos compartimentos abatibles que, a su vez, albergan hasta cuatro estantes para apilar tus zapatillas. Por un precio de 40 euros, es una opción ideal si no te gusta tener los zapatos a la vista.

Zpatero 'Alleshave' de Jysk

Por otro lado, también destaca un zapatero básico en color negro, por 7,50 € y cuatro estantes. Una opción práctica, sencilla y de las más populares de la marca, acumulando casi 900 opiniones de los usuarios.

Estante para zapatos Jysk 'Bornholm'

Elegir el zapatero perfecto dependerá del estilo y la distribución de tu hogar, pero merece la pena si quieres ganar orden y tiempo. Tener el calzado bien organizado te permitirá prepararte más rápido y olvidarte de buscar los zapatos por toda la casa antes de hacer una salida.