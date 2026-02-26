El pueblo de Aragón donde se come muy bien y que poca gente conoce: "Una experiencia maravillosa, volveremos"

Beceite, Valderrobres y hasta Cretas son más conocidos que Fuentespalda. Todos están en un ratio de 25 kilómetros, y para una escapada de 3 días el Matarraña puede ser una zona perfecta.

Si nos gusta lo rural, la desconexión total, tenemos que conocer los pueblos de Teruel.

Fuentespalda es un pequeño pueblo turolense que cuenta con un par de albergues y casas rurales en los que alojarse con la pareja o con la familia.

Si buscamos almohadas de pluma de oca, y restaurantes de mantel de lino no es nuestro destino. Pero si queremos silencio, paseos largos y comida casera, sí.

La localidad cuenta con un restaurante, un bar y una panadería. Donde se come muy bien es tanto en Fonda Aparicio como en el bar (que tiene restaurante) La Taberna, ambos cuentan con una buena puntuación en Google.

Fonda Aparicio, Fuentespalda (Teruel) Google

La Fonda Aparicio es un establecimiento tradicional combina una fonda/restaurante con alojamiento y se presenta como un lugar con cocina tradicional mediterránea y española, con productos de proximidad, km 0 y platos caseros bien elaborados. En Tripadvisor tiene una valoración global bastante positiva (alrededor de 4,3 sobre 5).

Muchos visitantes destacan que la cocina es tradicional, rica y bien hecha, con recetas caseras que reflejan el sabor de la zona. Platos como risotto de setas, bacalao con pimiento confitado, rabo de toro al vino o revueltos con morcilla han recibido comentarios muy positivos.

"Las habitaciones tienen todo lo que se necesita para estar cómodo y el desayuno es abundante" comenta un usuario de Google. "Una experiencia maravillosa, repetiremos seguro" se lee en otra reseña.

No obstante, el precio del menú de 20 euros algunos lo consideran "excesivo". José estuvo en noviembre y comentó que "demasiado caro para la calidad ofrecida". Otro comenta: "El restaurante carece de listado de comidas para el menú del día, te lo dicen de voz, sin darte precio", manifestando que luego es más caro de lo que uno espera.

La Taberna, Fuentespalda (Teruel). Google

Por otro lado, La Taberna se presenta como una parada ideal tanto para el almuerzo como para el vermú. En Google mantiene una valoración de 4,1 sobre 5, reflejo de la satisfacción general de sus clientes.

Las opiniones de los visitantes refuerzan esa buena reputación. Una turista afirma de manera directa que se trata de “un pueblo pequeñito pero súper bonito y acogedor” y destaca que en el bar se come “extraordinariamente bien”, subrayando que todo es casero, muy sabroso y a buen precio.

Vistas desde La Taberna, Fuentespalda (Teruel). Google

Además, señala que las raciones son tan generosas que se quedaron con ganas de volver para seguir probando otros platos.

Otro comentario explica que, aunque "tuvieron que esperar un poco, pero la espera valió la pena". Detalla que pidieron sándwich, bravas, provolone y pizza, y que todo estaba excelente, destacando también una atención cercana y familiar.

En la misma línea, otros clientes comentan que han acudido tanto a almorzar como a cenar y que, "sin grandes pretensiones y con un estilo de bar tradicional, el local ofrece una buena relación calidad-precio, por lo que lo consideran recomendable".

Finalmente, varios comensales coinciden en resaltar el trato recibido y la ubicación privilegiada, en plena plaza del pueblo, asegurando que los camareros fueron agradables y que el servicio resultó impecable.

Para llegar a Fuentespalda desde Zaragoza, como la Autovía del Ebro está en obras, es recomendable coger la A-223, el trayecto es un poco más largo pero nos evitamos retenciones. Por esta segunda opción el viaje es de unas dos horas y media.

Su ubicación estratégica nos permite pasar un día conociendo Fuentespalda, otro día Valderrobres y de vuelta a Zaragoza se puede parar en Cretas, todo está a menos de 20 minutos en coche.