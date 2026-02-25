Estos son los restaurantes de Zaragoza que compiten por preparar el mejor Ternasco de Aragón asado

El mes del Ternasco asado regresa este marzo con un récord de participación y la novedad de salir por primera vez de Aragón. Este 2026, hasta 20 establecimientos del resto de España se han apuntado a la muestra, que no al concurso, mostrando el crecimiento de esta carne rosa tan característica de Aragón.

En total, son 120 restaurantes, 100 de Aragón, y están situados en 44 pueblos y ciudades aragonesas, más de un 16% respecto a la edición anterior. Por provincias, se presentan 51 establecimientos en la de Zaragoza, 26 en la de Teruel y 23 en la de Huesca.

En cuanto a los establecimientos participantes de Zaragoza, la mayoría de ellos repiten, destacando al vigente ganador, Asador La Cazuela, pero también hay algunos que se presentan por primera vez.

Lista de restaurantes de Zaragoza

Palomeque

Albarracín

+Albarracín

Aragonia

El Chalet

El Foro

El Descorche

Mesón Los Cántaros

Urola

Bar Tonik

Casa Pedro

Casa Agustín Valdoria

El Real

El Fuelle

Brasserie 1885

Café 1885

La Scala

Gayarre

Pinocho

Brasería Fire

La Despensa de Montal

Mazmorra

Asador La Cazuela

Celebris

San Siro

Escuela de Hostelería Topi

La Doris

Hotel Reino de Aragón

El Picadillo

El Cachirulo

Mía Culpa

Pura Brasa y Roto

El Patio (La Almunia de Doña Godina)

Mesón del Aceite (Bulbuente)

La Rebotica y 801 Gastro Wine (Cariñena)

Mesón de la Dolores (Calatayud)

Albergue de Morata (Morata de Jalón)

La Cocina de Baltasar – Bodegas San Alejandro (Miedes de Aragón)

Convento de Gotor (Gotor)

Rodi (Fuendejalón)

Gratal (Ejea de los Caballeros)

El Caserío (Biel)

Avenida Sports y Tapas (Brea de Aragón)

Flash Alagón Gastrobar (Alagón)

Fonda Rubio (Muel)

Rio Piedra (Nuévalos)

La Bodeguita y Lakoki (Caspe)

Parrilla Nardone (Luesia)

Por su parte, en la provincia de Huesca se presentan: Antillón, Mérida, Da Vinci y El Origen en la capital.

Trasiego y Sommos (Barbastro); Tres Caminos (El Grado); Gastrobar El Perdido y Asador Corbacho (ambos en Jaca); Plaché a fuego fuerte (Monzón); La Capilleta (Plan); La Borda de Pastores (Ayés, Sabiñánigo); La Estiva - Hotel Villa Virginia (Sabiñánigo); Hotel Restaurante Boira (Sariñena); Posada Abadía de Siétamo (Siétamo); Mesón La Villa (Binéfar); Casa Pardina y Mesón del Vero (Alquézar); Posada La Lola (Buera); 2 vueltas al plato (Benasque); La Cuchara de Ruba (Biescas); Rocca (Villanúa); y El Hangar – Hotel Fonsispa (Renanué).

Por último, en Teruel: El Mercao, Espacio Privado de Thomas Voigt, La Torre, El Don, Taller Cocina de Teruel, Café 1900, Parador de Teruel, Gastrotaberna Locavore, Palacio de la Marquesa y Yaín, en la capital.

Alba del Sur (Tramacastilla); El Rinconcico, La Gaso, Masía La Torre y La Trufa Negra (Mora de Rubielos); La Fondica (La Puebla de Valverde); Fonda Alcalá (Calaceite); La Fábrica de Solfa y Font del Pas (Beceite); La Torre Restaurante (Torre del Compte); Los Maños (Albentosa); Parador de Alcañiz y Vesta (Alcañiz); Matarraña al Gust y OAK (Valderrobres); y La Torre del Visco (Fuentespalda).

Otras comunidades

Como novedad principal de esta edición, se suman a la muestra (no concursan) 20 restaurantes de otras zonas de España, situados en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Asturias.

Participan 4 establecimientos madrileños, 10 catalanes, 2 valencianos y 4 asturianos. La mayoría de ellos con paletilla o pierna de Ternasco asadas al horno de manera tradicional.

Pero también algunos no tradicionales, como el “churrasco de Ternasco de Aragón IGP sobre puré de patata” que puede degustarse desde hace años en el restaurante Uval, ubicado en el edificio de la Casa de Aragón en Madrid; o la “royal de Ternasco de Aragón, setas y parmentier de tomillo ahumado” de Lino restaurante en Castellón.

La lista completa de los 20 establecimientos