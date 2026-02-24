Ricardo Gil, empresario y hostelero en Alcañiz (Teruel): "Si no puedes pagar sueldos dignos, tu negocio no es rentable"

Comúnmente se asocia la hostelería a un sector duro y, en muchas ocasiones, poco agradecido. Jornadas interminables, salarios ajustados y trabajo constante bajo presión forman parte de una realidad que, durante años, se ha repetido como un mantra en España.

Frente a esa visión se posiciona con firmeza Ricardo Gil, empresario y hostelero, propietario del restaurante-hostal Épsilon en Alcañiz (Teruel). A través de sus redes sociales comparte vídeos en los que reivindica mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector y, especialmente, una actualización del convenio.

Según los últimos datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (resolución del 14 de mayo de 2025), los salarios base en hostelería oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros, en función de la provincia y del nivel profesional del empleado. Una realidad que, según el empresario, "ahoga" y es "indigna".

En este contexto, Ricardo, "fiel defensor de los derechos de los empleados", como él mismo se define, lanza un mensaje directo: "Si no puedes pagar sueldos dignos, tu negocio no es rentable", afirma en uno de sus vídeos, animando a quienes no puedan garantizar condiciones justas a replantearse la viabilidad de su empresa.

"Menos llorar, más gestión y más dinero. Pero para todos", añade el empresario, dejando clara su filosofía. Su objetivo es retener talento dignificando el puesto de trabajo a través de mejoras salariales y una apuesta decidida por reformar el convenio del sector.

Lucha por mejorar el convenio colectivo

Lejos de quedarse en las palabras, asegura aplicar estos principios en su propio negocio. "Mientras el salario mínimo interprofesional ha subido un 1,5% este 2026, yo ya he negociado con mis empleados una subida del 6 %", explica en otro de sus vídeos.

En su empresa, los trabajadores cumplen jornadas continuas de ocho horas, sin turno partido. Defiende que mejorar las condiciones beneficia a todos: el empresario retiene talento y consolida el proyecto; el empleado gana estabilidad, conciliación y un salario que va más allá de la mera subsistencia.

Consciente de que es un sector "muy agresivo", reivindica en numerosas ocasiones una mejora del convenio: "Tenemos que darles a nuestros trabajadores un sueldo digno que les permita llevar una vida digna, igual que el empresario", sostiene, buscando atajar el problema de raíz.

"Siempre que mejores las condiciones salariales de tus empleados vas a ganar tanto dinero que te vas a poder permitir pagar hasta extras. Así que por favor, vamos a luchar un poco por esta dignidad y por este sector", concluye Ricardo.

Más allá del sueldo, del horario y de lo que marca el convenio, este peculiar empresario también ha llegado a organizar viajes en grupo con todo su equipo, reforzando así el sentimiento de pertenencia.

Pese a ser uno de los pocos que opta por desligarse de lo establecido, mensajes como el de Ricardo son importantes para dar a conocer los problemas del sector, así como para visibilizar que es posible invertir mejor en las condiciones de los empleados sin tener que sacrificar el margen del empresario.