Llega a Jysk una de las mesitas de noche más baratas y elegantes de la temporada: por 45 euros tras una rebaja del 31%

Las mesitas de noche son uno de esos muebles que suelen acompañarnos en casa durante años. Sin embargo, aunque parezcan eternas, a veces también necesitan una jubilación.

Pese a que las rebajas de enero ya son historia, de vez en cuando conviene comprobar las webs de las principales cadenas de muebles en búsqueda de chollos.

Por lo general, suelen tener promociones activas más que apetecibles si quieres renovar el interior de tu hogar sin tener que derrochar un dineral por el camino.

En esta ocasión, la firma danesa Jysk ha lanzado una oferta irresistible con una rebaja del 31% en uno de sus modelos más populares. Una mesita de noche con dos cajones disponible por 45 euros.

Su apariencia moderna y elegante no ha pasado desapercibida por el gran público, acumulando más de 150 reseñas de clientes que le otorgan un elevado 4.2 sobre 5 de valoración.

Así es el mueble

En lo relativo a materiales, esta mesita está fabricada a base de tableros de fibra de madera (MDF), plástico ABS, metal con recubrimiento de poliéster y pino macizo, todo ello con acabado en barniz que aporta resistencia y durabilidad.

Sólo está disponible en un único color, el blanco, el cual la convierte en una opción versátil y fácil de integrar en casi cualquier estilo de dormitorio, desde los más minimalistas hasta los más clásicos.

Mesita de noche en Jysk Jysk

Además, entre sus detalles más destacados están sus patas redondeadas, que le dan cierto toque moderno, y sus dos amplios cajones con freno automático, perfectos para guardar pequeños objetos como la lectura nocturna o el cargador del móvil.

En lo que a características técnicas se refiere, una vez montada, cuenta con un ancho de 46 centímetros, una altura de 70 cm y una profundidad de 38 cm.

Sin lugar a dudas, se trata de un mueble práctico y versátil, que no solo encaja en el dormitorio, sino que también puede funcionar como mesa auxiliar junto al sofá, como complemento de apoyo en un vestidor o, por qué no, como espacio extra de almacenaje allí donde se necesite. Ya que su tamaño compacto y su peso de 14 kg lo convierten en una opción más que manejable.

Opciones de envío y devolución en Jysk

La cadena escandinava ofrece distintas modalidades de compra para adaptarse a cada cliente.

Desde la opción tradicional en tienda (donde puede encontrarse esta mesita en más de 80 establecimientos), hasta la compra online o el práctico servicio 'Click and Collect', que permite comprar por internet y recoger en tienda.

En cuanto a devoluciones, la firma destaca por su política sin límite de tiempo. Es decir, puedes devolver tus productos cuando quieras y en cualquier tienda Jysk.