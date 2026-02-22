David, experto en herencias: "Cuidado al donar tu casa a un hijo, para Hacienda es como si la hubieras vendido"

Organizar una herencia es quizá uno de los momentos más complicados de la vida. No sería la primera vez que un reparto mal hecho ha roto familias y generado discusiones durante años.

En el podcast del zaragozano Carlos Galán, 'Libertad Inmobiliaria', el abogado experto en herencias David, subraya la importancia de que, sea como fuere, todos deben tener hecho testamento.

"Para mí, todo el mundo tiene que tener testamento hecho, porque si no lo tienes se aplica el Código Civil, y casi mejor que decidas tú que decida el Código Civil", resume.

El problema es que, cuando llega el momento, muchos cabeza de familia, mal asesorados, se agarran a soluciones rápidas y mal ejecutadas que pueden salir muy caras.

¿Donar o heredar?

Una de las más habituales es donar la casa a un hijo en vida. Muchas veces con la idea de ayudarle y de "adelantar la herencia", pero fiscalmente puede convertirse en una trampa, ya que para Hacienda, esa donación se parece mucho a una venta. Así lo asegura el experto en herencias:

"Tú puedes ser muy generoso y le puedes regalar una casa a un hijo, pero para Hacienda es como si lo hubieras vendido, de manera que tributa como ganancia patrimonial", explica.

En este sentido, lo más recomendado según el experto es comprobar si tributa o no el IRPF, "si tributa, lo normal es que no acabe compensando, porque la tributación en renta suele ser bastante elevada", señala David.

Sin embargo, no es una regla absoluta. Dependiendo de qué condiciones tenga el donante y de qué tipo de inmuebles se trate, cambian las tornas.

Por ejemplo, "si el donante tiene más de 65 años y es su vivienda habitual, o cuando lo que se va a donar va con pérdida patrimonial, o cuando no hay ganancia. Compras por 100 y lo donas por 100", explica el experto.

Los peligros de la donación

Más allá de los impuestos, David alerta sobre el riesgo real de perder tu patrimonio si donas en vida.

En la charla con Carlos, comenta una experiencia de un cliente que donó su vivienda habitual a su hijo simplemente para dejar la herencia arreglada y evitar pagar impuestos en el futuro.

En este caso, como explicaba anteriormente, al ser mayor de 65 años y donar su vivienda habitual no tendría por qué ser perjudicial fiscalmente en comparación con una herencia. Sin embargo, debido a problemas económicos del hijo, sus acreedores le embargaron los bienes, y los padres perdieron su propia casa.

"Hay que tener mucho cuidado cuando haces una donación en vida. Si se hace, a lo mejor puede ser interesante donar la nuda propiedad, así te quedas con el usufructo para que al menos te puedas mantener", señala David.

Experto en herencias: "Haz esto para pagar pocos impuestos en la herencia" - David

De todas formas, como dice el refrán 'más vale prevenir que curar' y ante este tipo de situaciones lo mejor y más recomendable siempre es consultar a un profesional.