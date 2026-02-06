Uno de los barrios con más futuro de Zaragoza abre un nuevo bar: "Tiene zona de bolas para los niños"

El barrio de Arcosur de Zaragoza se ha consolidado en los últimos años como una de las zonas de mayor crecimiento urbano de la ciudad. Cada vez con más proyectos de desarrollo residencial, así como de zonas verdes, los vecinos también ven como día a día son más los emprendedores que deciden abrir allí su negocio.

Aunque todavía no son muchos, cada nueva apertura supone una gran celebración por parte de los residentes actuales y futuros.

Así pues, desde este miércoles 4 de febrero, los vecinos tienen un nuevo lugar de reunión. Se trata del bar Atalaya, que ha abierto en la calle Miguelete 2, local 3, del edificio Atalaya, en frente del colegio público Arcosur.

El local es un espacio amplio, con una barra larga y con una fachada con tonos negros encabezada por el nombre del bar en grande y cristaleras decoradas.

En este caso, hace casi un año desde que se anunció la próxima apertura (en febrero de 2025 ya había un cartel en la puerta), pero ha sido esta semana cuando por fin el bar ha visto la luz y ha recibido a sus primeros visitantes tras meses de trabajos y reformas.

Interior del Bar Atalaya. Arcosur Premium

De hecho, desde el establecimiento hostelero organizaron una gran fiesta de inauguración con la oferta de la primera consumición gratis. El mismo día 4 comenzaron su actividad desde bien temprano y fueron muchos los clientes que se acercaron a conocerlo.

Al frente del bar Atalaya se encuentra la misma familia de propietarios que tiene la cafetería Arqueros, también en el barrio.

Según publicaba hace unos días la cuenta de Arqueros Arcosur en redes sociales, el bar incluye en su interior una zona de bolas para niños, teniendo en cuenta que es un barrio muy joven. En esta existen unas normas de uso obligatorio colgadas en el bar, entre las que destacan las relacionadas con los zapatos, no comer y beber, el comportamiento, etc.

Además, esta publicación se llenó de comentarios de vecinos que aplaudían el aterrizaje de un nuevo negocio a Arcosur. "Enhorabuena y gracias por pensar en los pequeños de la casa que alegría", "felicidades", "espero que os vaya bien", escriben algunos de los comentarios. Y según confiesa un vecino, "todo lo que abre en Arcosur, triunfa".

Inauguración del bar. Arcosur Premium

En cuanto a la oferta, más allá de lo que se puede encontrar en un bar convencional, con hamburguesas, ensaladas o platos para compartir, en Atalaya preparan platos de comida china. Arroz frito de la casa, tallarines, fideos de arroz, gyozas, mini rollitos o cerdo agridulce desde 6,95 euros los platos.