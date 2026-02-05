La 'Toscana aragonesa', el mejor pueblo de Aragón para una escapada: rodeado de pozas de aguas cristalinas

En España hay un rincón al que muchos llaman 'La Toscana española', está en Aragón, concretamente en la provincia de Teruel.

Quienes conocen bien la zona saben que hablamos del Matarraña, una comarca de paisajes suaves, pueblos de piedra y naturaleza en estado puro.

Teruel es uno de esos destinos que apetece especialmente para una escapada de fin de semana, más aún en febrero.

Con San Valentín a la vuelta de la esquina, viajar a la provincia de los Amantes se convierte en un plan romántico perfecto.

Aragón guarda algunos de los pueblos más pintorescos y rincones naturales más bonitos del país.

pueblo-beceite

Lugares donde el tiempo parece ir más despacio, ideales para desconectar del ritmo de las grandes ciudades y sumergirse en bosques, senderos y pozas de agua cristalina. No es casualidad que National Geographic haya hablado de esta zona para dar fe de que es 'la Toscana española'.

Uno de sus mayores tesoros es un pequeño pueblo rodeado de pozas de aguas cristalinas: Beceite.

Beceite

Este pequeño pueblo de la provincia de Teruel es una joya escondida del Matarraña. Un destino perfecto para los amantes de la naturaleza, la tranquilidad y los paseos sin prisas, también para los amantes a secas que quieran disfrutar de un San Valentín diferente.

Aquí no faltan las rutas espectaculares, las piscinas naturales, las pozas de aguas transparentes, las pasarelas de madera junto al río y, por supuesto, sus calles de casas de piedra llenas de encanto.

Beceite es, además, uno de los mejores puntos de partida para explorar toda la belleza natural de la comarca.

Entre sus imprescindibles está El Parrizal de Beceite, una ruta sencilla y muy bonita que discurre por pasarelas de madera siguiendo el curso del río entre paredes rocosas y aguas de un verde intenso.

Fuente de la Rabosa, Beceite. Google

Es un paseo fácil, muy accesible y visualmente impresionante. Eso sí, aquí el baño está prohibido porque se trata de un espacio protegido; aunque en febrero no apetece mucho darse un chapuzón.

Muy cerca se encuentran las pasarelas de Beceite, la zona de piscinas naturales de La Pesquera y parajes tan espectaculares como El Salto de la Portellada, una cascada de más de 20 metros que cae sobre una gran poza de color turquesa.

Beceite es un pueblo medieval de calles estrechas, casas de piedra y rincones llenos de historia. Está rodeado de montañas y bañado por el río Matarraña, que nace en el propio término municipal y da vida a todo el valle, formando esas pozas que hacen tan especial esta zona.

Si no puedes ir a Italia, Teruel te espera con los brazos abiertos.