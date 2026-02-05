Este local del centro de Zaragoza repartirá pizza gratis: "Se regalarán 50 unidades a las primeras personas que lleguen"

El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Pizza; sí, la receta italiana tiene su propia fecha.

Una de las pizzerías del centro de Zaragoza repartirá 50 pizzas gratis a los más rápidos, no a los más madrugadores.

Aunque hay quienes disfrutan de la pizza en el desayuno, el reparto del próximo lunes comenzará a las 20.00 en Grosso Napoletano.

El local de esta pizzería se encuentra en pleno centro de Zaragoza, al lado de la plaza del Carmen, en la calle Dr. Val-Carreres Ortiz.

"El lunes, a partir de las 20.00 hasta agotar existencias, en GROSSO se van a regalar 50 pizzas en cada uno de sus locales a las primeras personas que acudan a celebrar el Día de la Pizza", han informado desde la marca.

Una forma "de agradecer a los clientes su fidelidad y de compartir, como manda la tradición italiana, uno de los mayores placeres gastronómicos del mundo".

Por otro lado, la marca quiere tener un "detalle especial con quienes forman parte de su programa de modelización" Grossísimo.

Por ello, del 2 al 8 de febrero, ambos inclusive, los miembros del programa podrán disfrutar de un 2x1 en pizzas en todas las salas de la cadena.

"Una semana entera para celebrar la pizza como se merece y seguir reivindicando que las cosas bien hechas saben mucho mejor", aseguran desde la empresa.

GROSSO

En GROSSO, la Mejor Cadena de Pizza Artesanal de España, lo tienen claro: la pizza es cultura, tradición y respeto por el origen.

Por eso, desde los inicios de la marca, se han convertido en embajadores de la auténtica pizza napolitana en España, defendiendo una forma de hacer las cosas basada en la calidad, el tiempo y el producto bien trabajado.

La pizza napolitana es mucho más que una receta, es un ritual que nace en Nápoles, con masas de larga fermentación, ingredientes sencillos y hornos que alcanzan temperaturas extremas para lograr una textura ligera y llena de sabor.

Una filosofía que en GROSSO se mantiene intacta desde el primer día, con pizzaioli formados en la tradición italiana y escuela napolitana y un profundo respeto por cada paso del proceso.