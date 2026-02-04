Así es el 'refugio' que conquistó a Mario Casas en el Pirineo: un hotel de cinco estrellas con un spa de 1.100 m2

El Pirineo está de moda. Al menos así lo demuestra cada fin de semana con atascos en sus carreteras y sus pistas de esquí abarrotadas, siempre que el tiempo respete, claro.

Y aunque no le haga falta promoción, visitas del calibre de famosos como Mario Casas despiertan un enorme interés. Especialmente cuando eligen lugares con un nivel de exclusividad que no está al alcance de cualquiera.

Ese es precisamente el caso de Mario Casas, que durante una de sus grabaciones cinematográficas, se alojó en uno de los hoteles más lujosos de Aragón, quedándose fascinado por su entorno.

Cómo es el hotel

Hablamos del Hotel Monasterio de Boltaña. Un antiguo monasterio del siglo XVII reconvertido en un hotel de cinco estrellas que se ha convertido en uno de los grandes 'refugios' de lujo del Sobrarbe.

Ubicado a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, este exclusivo hotel no solo enamora por su entorno, sino también por su spa de 1.100 m2, su restaurante de lujo, bar cafetería, gimnasio y una terraza solárium con piscina exterior.

Spa y piscina exterior del Hotel Monasterio de Boltaña Hotel Monasterio de Boltaña

Ya no solo por las celebridades, el monasterio también es una de las opciones más escogidas por parejas cuando se trata de buscar una finca para casarse.

En este sentido, su capilla del s. XVII con capacidad para 200 invitados y los cuatro salones con aforo para 360 personas cobran una importancia absoluta.

En lo que al alojamiento se refiere, cuenta con nada menos 96 suites y 50 villas con vistas espectaculares al Pirineo y al río Ara.

Mario Casas alucinado con el Pirineo

De todos estos privilegios disfrutó Mario Casas durante semanas, mientras se rodaba la película Bajo la piel del lobo, dirigida por Samu Fuentes. Hace ya unos años.

Una experiencia que no solo le permitió descubrir el hotel, sino también enamorarse del entorno y de los paisajes del Pirineo aragonés.

Mario Casas en Aínsa, durante la grabación de 'Bajo la piel del lobo'. Guía Repsol

Así lo explicó el propio actor en declaraciones a la Guía Repsol. "Estuvimos hospedados durante un mes y medio en 'La Rectoral de Taramundi', en Asturias, y en el 'Hotel Barceló Monasterio de Boltaña', al noroeste de Huesca, y son una maravilla", declaró el actor, añadiendo "La gente nos preguntaba: ¿Pero esto lo habéis rodado en España o en Canadá y los Andes argentinos? Y cuando les decíamos que había sido en Asturias y Huesca, alucinaban".

Estas palabras del actor gallego no son de extrañar, sobre todo para aquellos que hayan visitado la zona. Tanto Boltaña como alguno de sus pueblos cercanos como Aínsa, Broto o Torla son considerados como algunos de los pueblos más bonitos de España.

Recorrer estos pueblos y dejarse llevar por su casco urbano es toda una experiencia. Caracterizados por un entramado callejero que recorre plazoletas y callejones mientras emergen impresionantes casonas solariegas y sus casas empedradas, coronadas por las inconfundibles chimeneas "espantabrujas" del Pirineo.

Además de la belleza de sus pueblos, es un destino privilegiado para los aventureros amantes de rutas y bonitos paisajes. Si es tu caso, nada mejor que visitar la tirolina de Ordesa, a 25 minutos por dirección Fiscal por la N-260. Es una de las más largas de Europa, con 2.036 metros de longitud y la más rápida del mundo, alcanzando 189 km/h.

Visto lo visto, no es casualidad que el Pirineo conquiste tanto a viajeros anónimos como a grandes estrellas.