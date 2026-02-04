La pastelería familiar con 8 locales en Zaragoza que triunfa con sus reliquias en Santa Águeda: "Hacemos unas 1.200"

Tras las Navidades o San Valero en Zaragoza, febrero llega con nuevas festividades que, como es costumbre, se celebran con dulces en la mesa. Así pues, este 5 de febrero se conmemora en distintos puntos de España Santa Águeda, patrona de las enfermeras y en general, de todas las mujeres.

Con motivo de esta fecha, las pastelerías y obradores de Zaragoza elaboran cientos de reliquias de Santa Águeda, también conocidas como ‘tetas’ (según la leyenda le cortaron el pecho), y los escaparates y vitrinas ya lucen este dulce típico durante esta semana.

Son muchos los establecimientos que triunfan en la capital aragonesa por la elaboración de las reliquias de Santa Águeda. Una de ellas es la panadería-pastelería Tahona Goyesca, una empresa familiar que nació en 1987, y que ahora cuenta con 8 locales distribuidos por toda la ciudad.

Mientras durante el martes día 3 todavía venden los roscones de San Blas, los diferentes establecimientos de la Tahona Goyesca ya están preparados para la llegada este jueves de Santa Águeda.

Los dos formatos de reliquias de Tahona Goyesca. E.E.

Dos formatos

La pastelería, que lleva más de 30 años preparando estos dulces, ofrece dos formatos diferentes de reliquias. Según explica Pilar, supervisora de las tiendas en Zaragoza, hay una más grande que está rellena de una capa de nata, una capa de trufa y un bollo bañado con otra capa de chocolate. Por otra parte, están las pequeñas que son la pareja y llevan una capa de trufa y están bañadas de chocolate.

Además, asegura que es una tradición que se mantiene y que son muchos los que cada 5 de febrero acuden a comprar una reliquia. “La gente está esperando la fecha porque es un producto muy bueno y les encanta. La combinación entre nata, trufa y el bollo no tiene nada que ver con otro postre”, explica Pilar.

“Venimos de la festividad de Roscón, pero ese día es muy puntual para venir a comprar la reliquia. Son muy artesanales y hechas con mucho mimo y se venden muy bien”, añade.

En cifras, la pastelería prepara más de 1.200 reliquias (entre ambos tipos) para la celebración. Se hacen desde un obrador común y se distribuyen por todas las tiendas para que lleguen al cliente.

En su caso, la ‘teta’ grande da para 4 o 6 trozos, mientras que las pequeñas son como un pastel más individual.

Pilar analiza que la demanda sigue existiendo casi igual que hace años, aunque explica que puede haber cambiado el consumo, solicitando más el formato pequeño. “Como hay dos versiones, depende de cada uno. Hace un par de años sacamos la reliquia individual para dar la opción a quienes están solos”, señala.

Tal y como detallan en su página oficial, la tradición de las reliquias de Santa Águeda fue creada por los pasteleros de Zaragoza, aunque se fue extendiendo por toda la Comunidad aragonesa. Desde hace décadas se come a modo de recuerdo del martirio que sufrió la Santa, a quien le cortaron el pecho.

Además, cabe mencionar que este dulce artesano ha evolucionado con los años. Al principio era algo más simple, un brioche con una guinda, mientras que ahora se llena de nata o trufa y chocolate.