El mejor desayuno o vermú a domicilio para celebrar San Valentín: esta es la propuesta de dos jóvenes de Zaragoza

San Valentín es una de las fechas clave para el sector de la hostelería y la restauración, también en Zaragoza. Más allá de los menús cerrados y las cenas tradicionales, algunos deciden celebrar el amor en un espacio más íntimo o directamente desde casa.

En este caso, para evitar ir a comprar y cocinar, existen empresas de catering que te lo ponen muy fácil. Es el caso de Loran Catering, un proyecto que nació en octubre del pasado año de la mano de dos jóvenes emprendedoras, Andrea y Lorena, amantes de la cocina.

En concreto lo inauguraron el pasado 24 de octubre y desde entonces todos los clientes se han quedado encantados con el servicio y los productos. Sin duda, el éxito está asegurado encargando una de sus opciones.

Ahora, con motivo del 14 de febrero, desde Loran han diseñado una propuesta de desayuno y vermú especial pensada para compartir y adaptada a celebraciones en casa.

La caja de desayuno incluye 4 unidades de brochetas de fresas con marshmallows y ganache de chocolate, 4 churros de hojaldre, dos gofres con chocolate, dos berlinas de azúcar rayadas con chocolate, dos muffins rellenos de chocolate, dos croissants rellenos de jamón de York y queso y dos brioche de pavo, queso crema y rúcula.

También se encuentra una rosa eterna, una tarjeta dedicatoria y servilletas. El precio actualmente es de 30 euros.

En cuanto al vermú, enfocado en los productos salados, el pack lleva una lata de aceitunas “chupadedos”, cuatro Gildas, un surtido de quesos, ensaladilla rusa con picos, torrezno con pan baguet, rabas con alioli, dos croquetas de jamón y dos croquetas de trufa.

Además, va acompañada de una rosa, una tarjeta dedicatoria, dos tenedores y dos servilletas. El precio es de 40 euros.

El corazón de Loran Catering se encuentra en la calle del Pintor Zuloaga, 3, de Zaragoza. Es en este local donde tienen su obrador y desde donde Andrea y Lorena preparan cada uno de los pedidos con mucho mimo.

Por otra parte, para esta cita, las parejas pueden pedir una foto personalizada impresa en tela con una frase para acompañar su picoteo.

Loran Catering está sorteando en su cuenta de Instagram una de estas opciones para entregar el día de San Valentín.

Oferta y servicios

Loran Catering se presenta como un catering de picoteo y desayunos a domicilio enfocado a empresas y a particulares, pero con el objetivo de diferenciarse de lo convencional.

En este aspecto, las propietarias ofrecen bandejas a partir de cinco personas para que la gente no sienta la limitación de tener que pedir para muchos.

Sobre las diferentes opciones para escoger en Loran, hay mucha variedad. Por un lado, se encuentran los coffee break, ideales para la pausa del café, reuniones u otros encuentros; los desayunos con diferentes productos: muffin de yogur, cruasán de sabores, mini palmeritas, cuchareable de galleta, bizcocho y dulce de leche, mini berlinas...

Igualmente, se pueden seleccionar bandejas, que hay dulces, saladas, combinadas o por producto de cruasanes, de mini trufas brownie, mini hamburguesas, chatapas, etc., así como surtido de quesos o de curados.

Los picoteos son otro servicio, con tres opciones de combinaciones y habiendo especiales en diferentes fechas.