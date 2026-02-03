El restaurante de un pueblo a 20 minutos de Zaragoza donde se come de maravilla: "Raciones grandes y precio bastante bien"

Comida buena, con producto de calidad, abundante y a buen precio no se encuentra en cualquier sitio.

No obstante, la hostelería zaragozana cumple en su mayoría con estos requisitos.

Uno de esos restaurantes es el Loras, conocido entre los vecinos del pueblo pero está conquistando a los de la capital aragonesa.

En tan solo 20 minutos en coche llegamos desde el centro de Zaragoza a María de Huerva, un pueblo dormitorio con muchos encantos por descubrir.

En el municipio viven unas 6.500 personas y cuenta con todas las comodidades como centro de salud, colegio, farmacia, supermercado y varios restaurantes de renombre.

Loras XLOX

Loras es un bar restaurante ubicado en la Calle Ramón y Cajal de María de Huerva, a 20 minutos de Zaragoza y a solo 6 de Cadrete.

En 2023 recibió un Solete Repsol. Desde la guía gastronómica destacan "la calidad de las materias primas" y señalan "especialidades como el solomillo con trufa y boletus, las vieiras con foie fresco y puerros, y el canelón XL de carrilleras ibéricas".

Un plato del Loras Xlox. Guía Repsol

Elsa lo visitó el mes pasado. Su valoración es positiva: "Comida aceptable con un toque un poco

Sobre la relación calidad-precio, considera que está bien ajustada: "La calidad de la comida en relación al precio bastante bien”, y añade un detalle práctico: "Las raciones son bastante grandes".

Sin embargo, cree que al local le falta algo: "El local en sí está bien, pero siento que le falta un poco más de calidez para que se sienta más acogedor".

Lucía, en cambio, no escatima elogios: “Uno de los mejores sitios para comer en todo Zaragoza con diferencia”.

Destaca especialmente el producto: "El género es de primera calidad siempre y, además de vanguardista, diferente y buenísimo, las cantidades son sobradas para quedarte más que bien”.

También comenta que "el ambiente es buenísimo" y recomienda reservar porque "siempre están a tope".

"Todo lo que se come es de una calidad muy superior a la gran mayoría de sitios donde se come muchísimo más caro. Aquí, por 20-30 euros por persona, da gusto venir", sentencia.

En lo que casi todas las opiniones coinciden es en la calidad y la innovación de los platos, valoradas como sobresalientes. La atención del personal, en cambio, parece depender del día.

Bar-restaurante Loras. Andrés Pérez Prados Google

Y el precio divide más opiniones: muchos lo consideran "bastante bien", mientras que otros lo califican de "excesivo" por tratarse de un establecimiento en un pueblo.

A esta pega encontramos entre las reseñas una respuesta del propietario:"Gracias por tu reseña, me alegro de que te gustara la comida. En los tiempos que vivimos, creo que son más que baratos, aunque sea un pueblo. Un restaurante con premios Repsol, concursos ganados, etc.", sentencian desde el restaurante.