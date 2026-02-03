Luna y Ulises, propietarios de una nueva cafetería que abre en Zaragoza: "Ofrecemos café o té gratis durante una semana"

El ejercicio, la alimentación saludable y los buenos hábitos ya han dejado de ser solo una moda en la sociedad para ser una forma de vida muy extendida. Por eso, cada vez se ven más gimnasios o centros de entrenamiento por las calles, así como cafeterías que apuestan por un producto más natural y sano.

En este contexto, desde este lunes 2 de febrero, Zaragoza cuenta con un nuevo espacio para las personas que quieren cuidar lo que comen sin dejar de disfrutar de salir y socializar. Un lugar para desayunar bien, ligero y con ingredientes reales.

Se trata de la cafetería Succu, en la calle del Arzobispo Morcillo, número 6, un proyecto ilusionante impulsado por dos jóvenes, Luna y Ulises.

La idea se remonta hace casi un año. Ambos llevan una vida activa y les gusta el mundo de la vida sana, por lo que se interesaron en crear una cafetería saludable donde la gente pudiera socializar y tuviera la filosofía que ellos defienden.

Exterior de la nueva cafetería.

Aunque ninguno había emprendido antes, Ulises había trabajado en restauración y Luna en el mundo de la sanidad algo que, según la propietaria, “ayuda a la hora de crear algo que al final está enfocado en lo saludable”.

Después de moldear el proyecto y de mucho trabajo, además de una búsqueda exhaustiva del local, este lunes celebraban poder darlo a conocer al público. En este aspecto, Luna se muestra muy agradecida con la gran acogida del primer día, ya que fue mucha gente la que se pasó a descubrir la nueva cafetería.

Además, los primeros en visitarla (hasta el 9 de febrero) podrán disfrutar de un café o té gratis al cogerte una tostada, bowl o batido. "Así la gente se anima a probar", afirma.

“El local nos costó bastante porque vimos muchísimos, pero ninguno encajaba. Vimos este y nos encajó perfectamente porque además está en una calle de bastante fluencia. Le da mucha luz cuando hay sol, es un espacio muy luminoso y cálido”, detalla Luna sobre el establecimiento que tiene un aforo de 10 mesas y para 20 o 25 personas.

Interior del local.

Tostadas, bowls y batidos

Succu defiende que no es una cafetería más, es una forma más consciente de alimentarse. Sin duda, un sitio donde entienden que comer bien no es la excepción, sino que debería ser la norma general. Por ello, su carta ofrece diferentes opciones saludables y deliciosas.

Tostada Succu.

Por un lado se encuentran las tostadas con pan de masa madre. Desde una tostada de ibérica a otra de aguacate con jamón serrano y huevo pochado; de ricota cremosa con salmón ahumado; o de hummus de garbanzos.

También están los bocados o los bowls, como el de fruta fresca con granola, el de kéfir con granola, arándanos, plátano, fresca, o el de avena cremosa con leche vegetal, plátano y nueces.

Los batidos son otra de sus especialidades, hechos de manera natural y con o sin proteínas (energía verde, cacao protein y reléase protein).

Cafetería Succu.

La carta incluye cookies caseras proteica y clásica y tostadas dulces de plátano y cacahuete y otra de mascarpone y frutos rojos.

Por otro lado, desde Succo destacan que están abiertos a hacer colaboraciones con espacios deportivos o charlas profesionales de la salud para promover la vida saludable. De hecho, señalan que ya tienen un evento cerrado con un grupo de running de Zaragoza.

En definitiva, queda reflejado que la cafetería quiere ser mucho más que un simple espacio, quiere ser un punto de encuentro y reunión que mejore la vida de los zaragozanos.